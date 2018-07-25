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苹果无人车队增至66辆 在加州规模仅次于通用谷歌

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-25 04:01

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（原标题：Apple self-driving car fleet grows to 66 vehicles in California）


苹果无人车队增至66辆 在加州规模仅次于通用谷歌

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，据国外媒体Appleinsider报道，苹果最近向加州机动车辆管理局提交的文件显示，苹果向该局登记了更多车辆，令无人车队的总数增至66辆，负责操作的注册司机有111名。

截至5月14日，苹果拥有55辆无人测试车和83名注册操作员。这一增长表明，苹果正以稳定的速度扩大车队规模。截至3月20日，据称苹果拥有45辆无人车。这样看来，苹果的添置速度约为每两个月10辆。

尽管如此，在加州，无人车队规模最大的并不是苹果。加州的记录显示，通用旗下自动驾驶部门GM Cruise拥有117辆无人车和333名操作员，Waymo拥有72辆无人车和411名操作员。苹果紧随其后，位居第三。特斯拉则拥有39辆无人车和92名操作员。

加州已颁发56份自动驾驶汽车测试许可证，其中涵盖468辆汽车以及1677名经认可的操作员。值得注意的是，苹果尚未向机动车辆管理局申请这类许可证，这表明它目前更愿意继续进行操作员辅助驾驶测试。

苹果还与Waymo的高级工程师兼NASA喷气推进实验室工程师杰米・维杜（Jamie Waydo）合作扩展自动驾驶汽车团队。维杜负责检查原型车的安全性，为苹果在凤凰城路测之前提供指导。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216889-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌苹果自动驾驶汽车加州无人车

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