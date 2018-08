欧盟重罚谷歌50亿美元皮查伊回应 安卓或将收费?

(原标题:Google implies it may no longer give away Android for free following EU antitrust decision)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息,据CNBC报道,谷歌周三暗示,在欧盟对其处以50亿美元的反垄断罚款后,该公司可能不再能够向设备制造商免费提供Android操作系统。

谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊(Sundar Punchai)在一份声明中表示:“到目前为止,Android的商业模式意味着,我们不必为我们所提供的技术向手机制造商收费。但我们担心,今天的裁决将打破围绕Android建立起来的审慎平衡,并发出一个令人感到不安的信号,它有利于专有系统,而不是开放平台。”目前,设备制造商可以在他们的设备上免费使用和修改开源的Android操作系统。

皮查伊认为,Android与苹果的iOS和iPhone展开了激烈竞争,Android在所有价位上都催生了各种各样的设备。尽管欧盟指责谷歌迫使手机制造商遵守包括预装该公司应用程序在内的严格规定,但谷歌表示,有必要制定出规则,以确保应用程序开发人员能够编写适用于各种设备的代码。

皮查伊写道:“要想成功,开源平台必须煞费苦心地平衡使用它的每个人的需求。历史表明,如果没有关于基线兼容性的规则,开源平台就会分裂,这会伤害用户、开发人员和手机制造商。Android的兼容性规则避免了这一点,并帮助它成为对每个人都有吸引力的操作系统。

皮查伊还指出,就公司对Android系统的投资而言,谷歌要求这款手机搭载部分应用程序是完全合理的。他说:“这笔投资是有意义的,因为我们可以提供手机制造商预装深受欢迎的Google应用程序选项(如搜索、Chrome、地图和Gmail等),其中一些给我们带来收入,所有这些有助于确保手机成为开箱即用的工具。那些为安装我们服务的手机制造商,也可以免费预装与我们竞争的应用。这意味着,只有在我们的应用程序安装好,并且人们选择使用,我们才能获得收入。”

欧盟周三表示,谷歌违反了反垄断法案,要求Android设备制造商将Chrome和Gmail等应用捆绑安装,这将损害竞争。欧盟对谷歌公司处以50.5亿美元罚款,并威胁称,如果Alphabet不停止捆绑业务,将被处以最多相当于Alphabet全球每日业务5%的罚款。

皮查伊称,预装在Android设备上的许多应用程序的确为该公司带来了收入,但同时也表示,它们都帮助确保手机成为开箱即可使用的工具。皮查伊的声明还称,预装的应用程序很容易被外部开发人员删除和替换。然而,欧盟称捆绑销售是个特别大的问题,因为Android在移动操作系统中占据主导地位。裁决认为,除中国以外,Android占据了95%的市场份额。

裁决指出:“按照欧盟反垄断规定,占据市场主导地位并不违法。然而,占主导地位的公司有一项特殊责任,即不能滥用其强大的市场地位限制竞争,无论是在它们占主导地位的市场,还是在各自独立的市场。”皮查伊表示,谷歌将对这一裁决提出上诉。(小小)

