五角大楼将研发意念控制技术:让人与武器互动

(原标题:The Defense Department’s research arm is working on a project that connects human operators’ brains to the systems they’re controlling—and vice versa.)

网易科技讯 7月19日消息,据美国政府技术网站Nextgov.com报道,美国国防部的研究部门正在实施一个项目,旨在将人类操作员的大脑与他们控制的系统连接起来——而且反之亦行。

人类控制机器的想法催生了众多科幻大片,如《环太平洋》(Pacific Rim)。虽然目前摩天大楼大小的战斗机器人只存在于屏幕上,但五角大楼正在开发一种技术,希望有朝一日可能使它们成为现实。

美国国防高级研究计划局(简称DARPA)正在挑选几个团队,开发一种“神经界面(neural interface)”系统,既能让战斗员利用脑电波将自己与武器系统相连接,又能让这些系统直接将信息传回用户的大脑。

DARPA表示,“下一代非侵入性神经技术”(Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology,简称N3)项目旨在将计算机的速度和处理能力与人类适应复杂情况的能力结合起来。换句话说,这项技术可以让人们远程控制、感觉机器,并与机器远程互动,就好像它是自己身体的一部分。

DARPA生物技术办公室项目经理艾·厄蒙迪(Al Emondi)指出:“从人类第一次将石头打磨成刀刃或矛头开始,人类就一直在创造工具,帮助他们与周围的世界互动。随着时间的推移,我们使用的工具变得越来越复杂……但这些仍然需要某种形式的物理控制界面——无论是接触、动作或声音。神经界面将带来一种更丰富、更强大、更自然的体验,在这种体验中,我们的大脑有效地成为了工具的一部分。”

自20世纪60年代起,DARPA开始研究人和机器之间的互动。尽管将两者结合起来的技术听起来有些离谱,但该组织已经证明了这项技术具有可行性。

通过“假肢革新(Revolutionizing Prosthetics)”计划,DARPA开发出一种假肢,残疾退伍军人可以用植入他们大脑的电极来控制它。这种假肢为用户提供“近乎自然”的手臂和手的运动,同时将类似触觉的信号发送回他们的大脑。

现在,该组织希望为身体健全的男性和女性打造一种类似设备,同时该设备不需要通过外科手术植入人体内。

N3项目被分为两种:一种是非侵入性的神经界面,完全位于身体外面;另一种是微小的侵入性神经界面,可能需要用户摄取不同的化学物质,来帮助外部传感器读取他们的大脑活动。在这两种情况下,技术必须是“双向的”,意味着它们可以读取大脑活动,同时能将新的信息反馈给用户。

厄蒙迪告诉Nextgov,尽管这些能力可能会引发有关政府研发读心术和控制思维的阴谋论,但事实不会这样。科学家们才刚刚开始弄清楚大脑的1000亿个神经元是如何相互作用的,因此控制这些相互作用几乎是不可能的。相反,他说,最好将N3技术视为一种不用鼠标、键盘或触摸屏就能使用电脑或智能手机的手段。

该项目只专注于设计人与技术连接的界面,而不是技术本身,但根据厄蒙迪的说法,其用途可能比控制假肢更重要。

他推测,这种神经界面可以用来帮助飞行员用他们的意念来控制一群无人机,或者让战斗员用他们的大脑运动信号来控制一台远程部署的机器人。他还说,网络安全专家甚至可以连接到该系统,用他们的身体来监控计算机网络的不同部分。

根据这种神经界面的不同设计,当网络攻击发生时,专家可能会“听到”,也可能其与网络相对应的身体部分“感觉到”。厄蒙迪表示,刺激不同的神经元会在体内产生不同的感觉,参与该项目的团队必须决定他们的设备如何将信号传回大脑。

鉴于这项技术具有强烈的个人性质,DARPA要求设计必须符合多项健康和安全要求,并解决任何潜在的网络安全问题。如今,该项目最大的伦理问题是其测试的安全性和风险,厄蒙迪称:“如果N3成功了,我预计,我们可能会面临与代理、自动化以及沟通体验相关的问题。”

厄蒙迪指出:“我们不认为N3技术仅仅是一种驾驶飞机或与计算机对话的新方式,而是认为它是真正的人机合作的工具。随着未来越来越多的自动化系统将在军事行动中发挥更大作用,神经界面技术可以帮助作战人员与这些系统建立更直观的互动。”

