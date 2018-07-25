多亏成人视频，虚拟现实迎来第一波真正的繁荣

（原标题：The First Real Boom in Virtual Reality? It’s Pornography.）





科技传媒网讯 网易科技新闻 7月19日消息，华尔街日报发布文章称，成人内容已经先后帮助普及了诸如VHS、蓝光和流媒体视频等新媒体格式，如今它也在为虚拟现实（VR）做同样的事情。在利用一种非常有利可图的细分内容来带动VR技术普及上，成人娱乐巨头、高产的VR内容制作商Naughty America正走在前沿位置。

以下是文章主要内容：

当保姆吉尔（Jill）走过厨房时，她注意到有人坐在柜台前。“噢，我的天啊！”她说着，手里攥着裹在身上的毛巾。“约翰逊先生！我希望你不介意我洗过澡了。”

和那位保姆一样，约翰逊也是成人视频中的一个角色，扮演他的角色没有台词。观众永远听不到他的声音，看不到他的脸，即使他在影片中扮演了重要角色。这是虚拟现实色情片，每一个场景都是从他的视角拍摄的。

色情作品为VR带来了第一次真正的繁荣，像《Bangin ' the Babysitter》制作商和发行商Naughty America这样的成人娱乐公司正在引领潮流。在制作了它的第一部VR视频后的18个月里，这家总部位于圣地亚哥的工作室发布了108个VR视频，成为了世界上最多产的VR内容制作商之一。2017年，该公司在拉斯维加斯举办的年度国际消费电子展（CES）上开设了一个展台，成为19年来首家获准参展的成人企业。

“我们的顾客已经接受了虚拟现实技术。”Naughty America母公司La Touraine的CEO兼所有者安德里亚斯・赫罗诺普洛斯（Andreas Hronopoulos）说，“它带来的体验太亲密了，没有什么比这更亲密的了。”Naughty America是该公司在2004年成立后不久推出的一个品牌。

成人娱乐公司成为初生的VR行业的先行者，这并不让人奇怪。成人内容已经先后帮助普及了诸如VHS、蓝光和流媒体视频等新媒体格式，如今它也被广泛认为能够推动数字创新。

令人惊讶的是虚拟现实色情当前的规模和发展速度。据视频游戏市场研究公司SuperData估计，2016年，来自三星、HTC、谷歌、索尼和Facebook旗下的Oculus的VR设备的全球销量超过610万台。该公司表示，仅2016年12月，Naughty America的用户就下载了超过2000万部VR视频。

VR色情消费者也比传统网络色情内容的消费者更愿意为内容付费。SuperData表示，在Naughty America网站上，VR内容预览页面每167位访客就有一位成为了付费用户，而传统内容则每1500名访客才有一位付费用户。2016年，Naughty America网站的订阅量增长了55%，这是它提供VR的第一个完整年份；用户每月支付25美元或者一年支付74美元即可无限量观看视频(包括超过7500部传统的二维影片)。在发布第一个VR视频后的18个月里，Naughty America的收入增长了40%以上；该公司说，2016年全年，虚拟现实带动的收入增长了433%。

该公司的首席信息官伊恩・保罗(Ian Paul)表示，“我们想要成为一名革新者，成为最早采用这项技术的公司。我们之前关注虚拟现实已经有很长一段时间，但一直都处于空想各种可能性的阶段。”直到2012年，Oculus VR通过Kickstarter众筹平台成功地为其首款Rift头盔筹得资金之后，Naughty America才开始认真研究这项技术。

由于之前只有少数制片人制作过VR电影，该公司不得不自己发明制作流程。“我们进行了大量的试验，在研发上进行了大量的投资，基本上就是购买所有可购买的设备，然后琢磨如何利用它们。”保罗说道，“我们面临的最基本的问题之一就是，摄像机的摆放位置――我们最初把它放得太高了，感觉很奇怪。”

该公司表示，它的确切流程属于专有技术，但它是基于许多VR视频制作者所使用的一种配置：两个数码摄像机放在一起进行操控，以便捕捉一个场景的双目视场。后期制作包括将两个视频材料整合成一个文件，其中包括一个左眼视角和一个右眼视角；当通过VR头盔来观看时，这些图像会结合在一起，看起来就像是一个单一的3D图像。

Naughty America在2015年7月发布了它的第一部VR电影《Birthday Surprise》。“我们在非常、非常短的时间内取得了长足的进展，”保罗说，“我认为，很多在这个领域的公司可能也是这样。大家的行动都非常快速。”

Naughty America并不是这个行业唯一的制作商。成人娱乐巨头Pornhub与纽约州罗切斯特的虚拟现实色情制作公司BaDoinkVR签约，以为旗下网站制作视频。规模较小的玩家还包括像VirtualRealPorn.com这样的虚拟现实创业公司，以及越来越多的为用户提供一对一现场VR视频直播的独立表演者。

这个领域最富于进取的小公司之一是由埃拉・达林(Ela Darling)经营的VRTube.xxx公司。该企业家曾为自己的公司制作并主演原创虚拟现实色情片。达林曾是一名色情演员，有过在网络摄像机前表演的经验。对于她来说，虚拟现实带来机会让观众感觉自己就像跟她处在同一个房间一样，能够建立起一种真正的联系――即使不是身体上的，也是情感上的联系。

对大多数成人企业来说，VR更大的吸引力在于赚钱前景。根据投资银行Piper Jaffray的预测，到2020年，VR色情行业的规模将达到10亿美元。而且VR也加大了盗版的难度，因为该类影片必须在专门的硬件上下载和播放。

大多数成人娱乐公司都会担心其他网站会抢走和发行它们的内容，但VR色情制作商面临的最大问题其实是，没有足够多的合作伙伴愿意发行这些内容。绝大多数的VR软件和内容都是通过生产VR硬件的公司直接销售的；如果消费者拥有索尼的PlayStation VR头盔，他们只能通过该公司的官方商店PlayStation Store购买内容。主流的数字分销服务都不允许成人内容进入它们的商店。Naughty America订户必须通过网络浏览器访问质量较低的内容，或者将文件下载到他们的电脑或手机上，然后通过VR视频播放器来观看。

“很多大公司都害怕和色情片扯上关系。”保罗称，“我认为有人担心未成年人会访问这些内容，但我们多年来一直在有线电视系统上提供付费观看服务，所以这个问题在技术上并不是无法解决的。你可以通过身份验证来避免那种问题。”

大型内容平台或许应该打开它们的大门拥抱VR色情。VHS录像带标准令Betamax黯然失色，部分因为索尼不允许色情公司使用它的Betamax技术。如果Oculus、HTC、三星或索尼率先在它们的商店里提供成人内容，这可能会成为它们的硬件的一大卖点。“看看技术的历史，任何时候不管谁看衰色情，他们无一例外都成了输家。”保罗说，“当然，我们希望这种内容的普及能更快一些，因为这是我们的业务。但它终将发生，只是时间的问题。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216895-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm