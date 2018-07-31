谷歌证实将对欧盟50亿罚款进行上诉

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月18日消息，据美国媒体报道，谷歌证实将对欧盟开出的50亿美元反垄断罚单提起上诉。当日欧盟以“对Android设备厂商和网络运营商强加三种限制，确保Android设备流量都到谷歌搜索引擎上”为由，对谷歌处以43.4亿欧元（约合50亿美元）罚款。

对此谷歌发表简短声明证实其打算上诉。该公司在Twitter上表示：“Android为每个人提供了更多而不是更少的选择。充满活力的生态系统、快速创新和更低的价格都是充分竞争的典型特征。我们将对欧盟的裁决提起上诉。”欧盟反垄断专员维斯塔格详细阐述了处罚细节并进行了更多解释。

她表示：“今天移动互联网的流量占了全球互联网总流量的一半以上，改变了成千上万欧洲人的生活。在此案中谷歌对Android设备厂商和网络运营商强加了三种限制，确保流量都到谷歌搜索引擎上。这样谷歌利用Android巩固了其搜索引擎的主导地位。这些做法阻碍了对手的创新和竞争，阻碍欧洲消费者从移动领域有效竞争中受益，这违反了欧盟反垄断法。”

欧盟委员会特别指出，谷歌要求厂商预安装谷歌搜索应用和浏览器Chrome，才能获得谷歌应用商店(Play Store)的许可；谷歌还向某些大厂商和移动网络运营商支付费用，让他们在设备上独家预安装谷歌搜索应用；阻止想预安装谷歌应用的厂商销售运行谷歌未批准Android版本的智能移动设备。

欧盟的裁决还得出结论，谷歌垄断了通用互联网搜索服务、可许可智能移动操作系统和Android移动操作系统应用店等市场。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216911-1.html

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