专家：欧盟对谷歌反垄断罚款力度不够 且来得太晚

保持对Android的控制对于谷歌继续占据主导地位是至关重要的――它也不会默默退缩。

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月18日消息，据《卫报》报道，在专家们看来，欧盟因Android系统对谷歌处以38亿英镑的反垄断罚款之举，力度不够，且来得太晚。行业分析师担心，欧盟的行动将会误伤消费者，对谷歌的影响反而没那么大。

欧盟委员会周三宣布，因谷歌Android移动操作系统的反竞争行为对其罚款38亿英镑。它正在寻求迫使该公司放弃一些控制权，但这是否有点为时太晚呢？罚款是否太少了呢？

这一创纪录的罚款不会被驳回，但对谷歌来说，欧盟提出的补救措施――谷歌放松其对Android的严格控制――可能才是影响最大的。

目前被用于全球逾20亿台设备上的Android操作系统是开源的，因此各家制造商可以免费使用。但在西方市场的大多数人看来，Android实际上是底层开源系统与谷歌免费授权服务的结合体。

问题所在

Google Play商店是Android平台上获取第三方应用的最大渠道，被认为是主流消费者的Android体验的重要组成部分。

Google Play商店可以在谷歌授权的情况下免费使用，但附带一套智能手机制造商必须要满足的条件。其中最重要的一个条件，同时也是引起欧盟不满的一个条件，是要求将谷歌设为默认搜索引擎和预装谷歌自家的一些应用程序，包括Chrome、YouTube和谷歌搜索应用。谷歌还要求，一些预装的应用程序需要放置于主屏幕上。

用户可以从他们的主屏幕上删除这些应用程序，选择更改默认搜索引擎，并用替代应用取代谷歌的那些应用。但很多用户没有这么做，反而因为这些服务而被Android吸引住。

行业研究公司CCS Insight的乔夫・布拉伯（Geoff Blaber）表示：“虽然Android是开源操作系统，但它被用作是谷歌旗下的各款授权应用和服务的载体，并随着用户转向移动端，成为延伸谷歌的业务模式的一种方式。在这种背景下，Android取得了令人难以置信的成功。”

这是Android免费授权给制造商使用的原因，同时也是一些售价不到50英镑的设备能够存在于市场的根本原因。缔造Android的谷歌在自家的产品上或其在第三方应用程序上展示的广告获得的关注越多，它从销售和展示广告的核心商业模式中赚的钱就越多。

这种策略的结果是，竞争对手的搜索引擎和应用程序实际上被排除该统治型移动平台之外。这正是引起欧盟不满的问题所在。

补救措施

欧盟要求谷歌在Android授权方面放弃对该系统的一些控制。按照欧盟的要求，设备制造商应该免费使用Android，并且不必预先安装谷歌搜索应用和Chrome就能加入Google Play商店。

欧盟要求制造商应该免费使用Android，并且不必预先安装谷歌搜索应用和Chrome就能加入Google Play商店。

这与2004年欧盟对微软Windows系统采用的策略不无相似。当时，欧盟迫使微软发布一个没有Windows Media Player的Windows版本，后来也提供了一个浏览器选择界面，让用户可以选择Internet Explorer之外的网络浏览器。

但就像没有Windows Media Player的Windows版本Windows XP Edition N（消费者对其没有需求）那样，消费者不太可能会选择一个不带有谷歌服务的Android版本。

“可以说，欧盟的行动晚了6到8年。”布拉伯说道，“在Android的帮助下，谷歌的各款应用和服务已经成为了西方国家的消费者的必需品。”

“虽然从长期来看，应用程序与操作系统解除捆绑可能会有助于促进竞争，但制造商仍将需要提供谷歌服务，以保持竞争力和满足消费者的需求。”

市场研究公司Radio Free Mobile的理查德・温莎（Richard Windsor）说，欧盟地区的用户太习惯于使用谷歌的服务，已经变得偏爱于使用它们，所以即便“将Google Play和谷歌数字生活服务的其它产品分离开来，影响也会微乎其微，因为用户会自己直接从应用商店下载并安装那些产品”。

欧盟还要求谷歌停止通过与智能手机制造商和移动网络运营商分享收入的方式，来让它们只在它们的手机上提供谷歌搜索。最后，谷歌还被要求停止禁止制造商使用Android的定制版本，比如亚马逊的Fire OS。

潜在后果

过去几年，谷歌试图对Android生态系统施加更大的控制，解决它最大的两个问题。第一个问题是提高安全性。

直到最近，Android智能手机制造商一直都不急于为底层操作系统或安全补丁推出更新。这种更新在保护消费者数据上已经变得越来越重要。

谷歌劝诱制造商的努力意味着，至少有几个大型制造商已经承诺每月提供安全更新。而谷歌对Android的控制减弱，则可能会导致这种安全性方面的进展受到削弱，最终损害到消费者的利益。

第二个问题是所谓的碎片化。由于智能手机制造商的更新方式乏善可陈，市面上有数以百万计的设备都安装了各种老版本的Android，这使得开发人员很难确保一款应用能够在全球逾20亿台Android设备上运行。

谷歌在解决碎片化方面取得了一些进展，其采取的措施包括：施压制造商为用户的设备提供升级，逐步将底层操作系统中的基本系统分离成为可在Google Play商店更新的服务，以及在Play Store授权上提高兼容性要求。

“消费者面临着很大的被误伤的危险。”布拉伯指出，“一旦谷歌决定改变或调整Android的商业模式，所产生的影响包括碎片化问题变得更严重，应用的不一致性加剧，硬件成本增加。”

最终，谷歌可能会改变其授权Android的方式，可能会对其收费或者限制对其的使用，进而使得一些设备、制造商和公司无法使用。

谷歌将有90天的时间来就欧盟的反垄断指控提供潜在的解决方案。其提交的解决方案将会由欧盟委员会审查。但是预计该公司不会不作反抗接受处罚。

保持对Android的控制，并因此不断将用户转移到移动端，对于谷歌继续占据主导地位至关重要。与2004年的微软案一样，这场官司可能需要数年时间才能通过上诉解决。任何最终的补救措施都可能比欧盟希望的要晚得多，而且也不太可能会对开放竞争产生预期的影响。

“欧盟所采取的任何行动，都无异于在马逃跑后关上马厩的门，于事无补。”布拉伯说道。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216912-1.html

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