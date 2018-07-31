易读|华为手机发货已超1亿台 今年挑战2亿台

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月18日消息，华为nova3发布会上，华为消费者业务CEO余承东透露，今年7月16日，华为手机发货已经破亿，全年目标挑战2亿台。

余承东表示截止2018年7月18日，今年华为手机全球发货已经突破1亿台。2017年华为手机发货超过1亿台的时间为9月12日，2016年为10月14日，2015年为12月22日。而2018年仅用了半年多时间。

“华为今年销量要冲击2亿。”余承东表示。

在今年6月份，华为发布“很吓人的技术”GPU Turbo时，余承东就曾表示相信今年荣耀和华为品牌国内市场份额将达到30%。而在全球市场排名上很快将会排名第二，总销量将达2亿部。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216913-1.html

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