易读|小米正式发布区块链产品“米粒”

科技传媒网讯 网易科技新闻7月18日消息，在小米金山云2018智能加速网络发布会上，小米发布了2B的米路通平台和2C的小米WiFi链，用户可以获取“米粒”作为奖励。

针对大型内容供应商，小米的米路通平台能够帮助其更精准诊断包括连通性在内的多种问题，让内容供应商能够迅速找到网络问题，提升自身网络服务质量。

相比于传统APM平台，米路通平台拥有真正覆盖全国的毛细网络，拥有多运营商、多线路、多终端覆盖，能够更加真实的反应应用在真实终端用户手中的服务质量。米路通平台也将于今日正式上线。

与此同时，用户也可以选择通过开启AI提速功能，在享受智能提速带来最优链路的同时，帮助内容供应商改进应用连通质量。据了解，在此过程中用户也将获得小米WiFi链“米粒”作为奖励。

获取“米粒”的方式包括开启AI提速、每日登陆、分享WiFi网络、连接新的IoT设备、体验小米有品、邀请好友等等。

“米粒”作为小米在区块链领域的尝试，目前可用于对换热门产品F码、参与“加密兔”游戏等等。未来“米粒”也将逐步接入到小米各业务线中。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216914-1.html

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