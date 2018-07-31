物联网六人行走进昆仑海岸 探知传感器技术新风向

搭建高效交流平台，促进行业深度融合。近日，由中关村物联网产业创新中心、选址中国共同举办的“物联网六人行”活动精彩继续。活动定期针对中关村物联网产业联盟的核心企业进行深访，由企业核心层讲述企业发展现状、核心竞争力、未来发展规划以及近期合作需求。7月23日，六人行活动第三期走访昆仑海岸，探知物联网传感技术新风向。

中关村物联网六人行第三期活动与会嘉宾包括：主办方中关村物联网产业联盟及产业创新中心的领导张援生、赵苡彤；协办单位址点科技副总经理廖霄；主讲嘉宾是昆仑海岸总经理刘柏林。活动吸引了行业的高度关注，来自中国联通、必创科技、同方以衡资产管理、思科德、钛云物联等企业高管参会出席活动。

作为中国物联网传感器企业的领跑者，昆仑海岸自1994年创立起就始终坚持以创新的技术和产品来引 领行业的发展，24年始终如一的深耕物联网传感技术，不断强化在传感器方面技术与研发的优势，其产品由单一的传感器数据输出产品向传感器、采集器、传输单元、数据库软件相结合的数据采集系统发展。时至今日，昆仑海岸已成为国内领 先的传感器与数据采集产品供应商，用一流的技术与产品支撑物联网的发展。

昆仑海岸自主研发的脚步24年从不停歇，致力于无线传感器及网关等配套产品的研发和推广。近几年，随着物联网的发展成熟，昆仑海岸将研发重点放在适用于农业温室大棚远程监控的无线传感器系列产品，尤其是在西北和新疆地区发展势头强劲，助力农业现代化的跨越。值得一提的是，经过多年的努力，昆仑海岸连续通过了一系列质量体系认证，力促以更优化、严格的质量管理流程，更高的质量承诺服务于广大客户，以科技之力为社会创造价值。

在昆仑海岸传感技术有限公司总经理兼高级工程师刘柏林的交谈中，与会人员对物联网传感技术有了更直观认识。刘柏林总经理为大家分享了昆仑海岸的成长扩展历程。据介绍，为顺应日益扩大的物联网市场需求，北京昆仑海岸传感技术有限公司全资投资的无锡昆仑海岸物联科技有限公司已经筹建完成，预计于今年8月初投入全面运营，无锡昆仑海岸总投资5000万元、注册资本2000万元，注册地址在无锡中国传感网国际创新园内。

刘总经理表示，新的子公司选址于江苏无锡，考虑到了方方面的因素：首先当时无锡宣传力度大，招商引资政策利好于昆仑海岸的落户，不管是在税收，还是返利方面都是比较优先的；其次，做物联网的希望是在产业链里有一连串的合作伙伴，找对自己的位置，找对自己的合作伙伴，才能联合起来；例如，今天参会的有帮助企业选址的址点科技、专注于无线传感器网络研发、生产和销售的必创科技、建设一站式物联网硬件开发平台的技术提供商的钛云物联，这些公司虽然都有自己擅长的领域，但只有一起致力于融合发展，才能开拓物联网新的壮大格局；再者，相较于北京的高成本来说，无锡在劳动力成本，生产厂房等方面的成本较低，所以离开北京是一个必然的趋势。我们也期待迁址后的昆仑海岸能沿袭此前强劲势头，跨步进入下一阶段更好的发展。

最后，与会嘉宾们共同见证了昆仑海岸传感技术有限公司成为“中关村物联网产业联盟理事单位”的授牌仪式，总经理兼高级工程师刘柏林接受了担任2018年-2019年度中关村物联网产业联盟理事一职的聘书。气氛融洽的合影留念，为此次六人行深入企业活动画上了圆满的句号。

“物联网六人行”活动致力于打通行业渠道壁垒，搭建行业资源高效对接平台，帮助企业从产业链条、产业生态、资本支持以及产业落地的多个角度进行深度融合，加深企业与政府机构之间深化交流。“物联网六人行”精彩从不间断，期待下期再见！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216915-1.html

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