马连洼开启“互联网+政务服务”一站式办理模式

近日，海淀区马连洼街道正式启用“互联网＋政府服务”系统，不论是大热天还是大雨天，只要坐在家里拿着手机，按步骤操作，即可办理城乡医保、住房保障、退休服务、公疗社保、城市低保、档案管理、职业指导、就业创业等10项业务。

今年6月份，北京溯农科技有限公司与马连洼街道进行了成功合作。按照开展政务服务工作的要求，实施建设“互联网+政务服务”系统，以办事项目流程化、办事要件标准化等方式推行“前台、网上综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，进一步简化办事环节、共享办事证件、电子证照互认，实现统一数据共享交换平台。为确保系统运行安全，通过真实姓名、身份证号、手机号码验证等多级认证方式保障信息真实及数据安全。

办事群众通过手机端，登录“马连洼政务服务中心”服务系统，即可办理城乡医保、住房保障、退休服务、公疗社保、社保经办、灵活就业、城市低保、档案管理、职业指导、就业创业等业务。居民可以足不出户，在自己手机上就能办理相关业务，实现了“在线了解办理流程，在线提交预审，实时得知预审结果”。据统计：市民在关注“马连洼政务服务中心”微信公众号后，即可在线办理“城乡居民基本医疗保险”、“个人资料修改”、“减员申请”、“变更医疗机构申请”等各项业务。据初步统计，仅更改定点医疗机构这一项业务可使居民每年少跑8000余人次，按照每人次100元每天计算为市民节省约80余万元。

一家民营企业的法人汪先生表示，以前给我儿子办社保时，需要专门在上班时间准备好材料到服务中心办理，因材料准备不全或错误，办理一项业务需要往返几次才能办理完成，每次来来回回大半天浪费在路上，对于我这样既要带领团队打拼又要照顾家庭，时间对于我来说是最紧张的。今年的6月18日，我再次给我刚出生的女儿也需要办理相关社保手续，但是这次对于有点经验的我，想先打电话先了解最 新的需求资料以免多跑腿。通过沟通后了解到马连洼政务服务中心已经开通了“政务信息服务系统”，咨询人员耐心的给我介绍了参保流程，他说：目前您的办理事项手机上就能办理，操作简单，只需关注“马连洼政务服务中心”公众号，点击在线办理业务，直接提交材料便可。我按照业务人员要求关注公众号选择在线办理、进入城乡医保即可在线提交相关资料进行新参的办理，没想到真的是好方便。按照马连洼业务人员的提示，我坐在自己的办公室，用了短短几分钟就办理完成，太棒了！我忍不住地为我们的政府服务拍手鼓掌！并且把这个好消息告诉了同事，他们也都纷纷关注。遗憾的是他们自己的街道并没有这样的服务。线上提交真的是好方便，我填写完成的信息，服务后台发现我的材料缺少，会及时在线给出反馈。给出正确的提交内容及方式，现在的年轻人，工作压力大，请假难，用上互联网信息服务系统在线填报后，晚上抽出5分钟就办了，节约时间，不耽误工作，办理是否成功的结果公众号会及时提醒。

白女士是一位北大科技园上班的白领，通过“马连洼政务信息服务系统”为刚出生的宝宝办理了社保新参事项，办理完成后主动前来点赞：“办理流程清晰、证件要求明确、手机电脑均可办理等，大大节约了办理的时间成本，新的办理进度及官方社保政策信息也能及时收到，真的是非常方便，咱政府的服务越来越高效了”。

近几年来，溯农科技以政府优化营销环境为背景，自主研发“政务服务信息管理系统”（以下简称“政务服务系统”），为加快推进政务服务的效率提供技术支持，实现了线上线下功能互补、无缝衔接、办理全过程留痕的技术要求，实现“只进一门，只对一窗”，深入实施“三精简一透明”的改革举措。尤其在政务服务领域以精简环节、精简时间、精简费用、增加透明度为重点，运用互联网信息平台和自身技术优势，协助政府相关部门加快发展“互联网+政务服务”，着力为企业、为群众解决好“最后一公里”问题。

年初以来，溯农科技为配合北京市优化营商环境，提高服务质量为先导，专门组建了政务服务系统研发团队。积极深入市区专业大厅和街镇政务服务大厅，通过与工作人员和办事群众沟通，准确掌握政务服务中的痛点、难点和堵点问题，为打造技术成熟、便于操作的政务服务系统提供依据。根据政府承诺“只进一扇门、一扇窗，最多跑一次”服务要求，溯农科技以互联网为平台，嫁接公司研发技术，成功实现了“让信息多跑路、让群众少跑腿”的目标。

据了解：北京溯农科技有限公司成立于2015年，以为政府提供数字化智能服务为重点，致力于信息服务追溯系统的研发、应用与推广。目前，溯农科技拥有信息管理领域的国家专利技术、实力雄厚的技术研发团队和强大的数据中心支撑，为企业和政府相关部门提供全方位的信息化解决方案。

溯农科技相关负责人介绍：运用高科技为社会服务，是溯农科技和溯农科研团队的目标和追求，运用互联网大数据和现代信息科学技术推进一体化政务服务平台建设，是溯农科技的研发方向。

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