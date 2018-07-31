易读|金山云联合小米打造“云+亿级终端”边缘计算

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月18日消息，小米与金山云联合举办了 “基于边缘计算的下一代智能网络”发布会。双方共同发布了“1KM边缘计算”解决方案，打造“云+亿级终端”边缘计算模式，可实现全网速度提升30%。





随着智能终端的多样化以及各种智能硬件的层出不穷，网络计算更向终端靠近。小米路由器系列产品推出不到5年时间，日活用户超过1100万人次，日连接设备超过1.3亿台，日处理请求超过24亿次，小米路由器已成为一款连接过亿用户的设备”，小米生态链副总裁唐沐介绍到。

然而，受限于传统网络分布和传输技术问题，终端用户仍然会遭遇高延迟、网络堵塞、信息劫持等问题，极大地影响用户体验。对于如此大规模的数据请求，小米人工智能与云平台副总裁崔宝秋认为，通过发挥云计算CDN资源优势，可以极大提升用户网络访问体验。

“1KM边缘计算”解决方案，则结合小米路由器上亿台设备，融合金山云智能调度、双边加速、内容安全技术，利用边缘计算技术，解决长期困扰业界的从CDN节点到WiFi终端之间最后一公里的网络速度和安全等问题，打造距离用户最近的边缘计算，推动智能网络时代的到来。

金山云CEO王育林透露，通过全面提速网络最后一公里，相比于传统CDN网络，“1KM边缘计算”解决方案能够将全网整体速度提升30%。

王育林表示，未来3年，金山云将持续释放计算价值，成为智能时代绝对领先的云厂商, 帮助10亿网民享受更快的智能体验。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216917-1.html

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