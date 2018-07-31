乐视网推全新品牌"乐融" 乐融大厦揭牌仪式因故取消

（原标题：乐视网宣布推出全新品牌“乐融”，乐融大厦揭牌仪式因故取消）

融创系继续“重组”乐视上市体系资产。

7月18日，乐视网宣布推出全新的品牌“乐融”，乐视网（300104）董事长刘淑青以乐融集团CEO身份出现在乐融品牌的发布会上。

“乐融”品牌，最早是乐视电视业务主体乐融致新在使用。近日，乐视上市体系的办公所在地乐视大厦更名为乐融大厦，大厦外的铭牌已经变更。乐融方面原计划在7月18日为“乐融大厦”举行揭牌仪式，但据现场人士介绍，约有6名乐视控股方面的人士在现场反对，导致揭牌仪式最终取消。

乐视控股方面强烈反对的原因，或在于工商资料层面乐视大厦是乐视非上市体系的资产，其主体北京宏城鑫泰置业有限公司由乐视控股全资拥有。

不过，乐视控股对宏城鑫泰公司的持股已悉数被冻结，并在2017年7月16日将持有的乐视大厦股权质押给了重庆乐视商业保理有限公司，后者则隶属于乐视上市体系的乐融致新。

乐视大厦更名乐融大厦。

“今天，在开始之前，楼下发生了一些意外，我们这个（揭牌仪式）受到了阻碍。”乐视网董事长、乐融集团CEO刘淑青在媒体沟通会上表示情绪受到了上述乐视控股阻碍揭牌仪式的影响，“本来今天怀着激动的心情，并做好了充分的准备，这是我们团队一年半的时间（努力），迎来了今天的新生。”

据介绍，乐融的业务主要围绕构建家庭生态，基于此，乐融将打通场景（居家、社区、文旅等）、平台（智能家居、智慧社区、新零售、智慧生活全场景营销、慧眼商业化等）和终端（Letv超级电视、语音中控、智慧屏、社区屏等）。

刘淑青称，乐融是一个全新的品牌，在乐融的品牌下是一个开放的产品体系，“今天跟大家分享的是乐融品牌的诞生，在这个品牌下，我们会有若干产品系列，包括（乐融）致新也是其中之一。”

“我们下设的公司也会很多，不仅有超级电视，也有智能家居、智能社区，包括未来在商业化方面也有很多探讨，这些都是我们新的品牌下未来发展的。”

当天，乐视网收报3.35元/股，较前一交易日跌1.18%。

围绕家庭生态的乐融集团

在7月18日乐融集团的媒体沟通会上，刘淑青称：“我们拥有中国顶级地产――融创中国为我们开放的居家、社区、文旅高端的生活空间，同时我们拥有乐视超级电视千万家庭运营服务的经验，另外，我们也具有打造优质文化内容和IP的能力，这些都让我们相信，在营造家庭美好生活领域，我们有信心、有能力做好。”

乐视网董事长、乐融集团CEO刘淑青

乐融集团实际上是得到了融创方面的支持，刘淑青称，“ 这次融创不仅为我们开放了它的社区、文旅，也为我们开放了融创物业的所有资源。”

在已经进行的业务方面，乐融方面介绍，乐融已将Letv超级电视的平台完全开放，与腾讯、芒果TV等成为了合作伙伴，与京东、寺库、迪奥等联手打造购物体验；参与到《王者荣耀》和《刺激战场》的电竞赛事运营中，同时，乐融也将IP和互联网运营能力为各类文旅场景产出新的价值。

刘淑青称，智慧家居整体方案和终端产品也会在下半年陆续推出。乐融集团智慧家居负责人孙彬称，乐融正在建设智慧家居生活管家系统Home AI System，用户可以通过语音、智能移动设备、智能屏幕终端等，在家中任意位置，对屋内家电设备进行操作。值得一提的是，孙彬还担任的职务是乐视网子公司乐视云的CEO。

融创“重组”乐视资产背后：摇摇欲坠的乐视网和即将脱离的乐融致新

从上述业务形态来看，新成立的乐融集团，实际上是主要囊括了乐融致新等乐视上市体系的业务。

2017年1月，融创董事长孙宏斌携150亿资金驰援乐视，入股乐视网、乐视致新、乐视影业三家公司，随后贾跃亭先后卸任乐视网总经理、董事长的职务，赴美专心造车留下大笔债务待偿还。而融创系则全面接管乐视网。

值得一提的是，融创系除了梳理贾跃亭留下的乐视网与乐视非上市体系的巨额关联交易，还一直致力于为乐视网改名字。

乐视网曾欲更名新乐视，而后作罢，乐视致新最先更名为了新乐视智家，而后又在今年4月更名为乐融致新。另外实际受到融创系控制的乐视影业更名为了乐创文娱，乐视金融改为乐为金融。

乐视网的情况目前不容乐观，7月13日，乐视网发布2018年半年度业绩预告称，公司预计2018年1至6月亏损范围11.05亿元至11.1亿元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负，如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

而乐视网旗下相对优质的电视资产运营主体乐融致新，虽仍然是乐视网的控股子公司，但因乐视网将其持股质押给了融创以换得借款，所以乐视网也多次公告可能失去对乐融致新实际控制权的风险，届时持有乐融致新33.5%的融创，将得以吞下这块相对优质的资产。

至于已经更名为乐视文娱的乐视影业，则已经基本上度过“至暗时刻”，其掌舵人张昭在数次采访中表达了与乐视划清界限，继续寻求融资的态度。

在融创对乐视上市体系资产“拆解”后，乐视品牌除了乐视网，基本已被弃用，乐融集团也就此浮出水面。

“拥抱”许家印的贾跃亭，还记得“同袍偕行”的孙宏斌吗？

此次乐视控股方面阻碍乐融集团挂牌，二者之间的矛盾分歧相当于已经公开化，“矛盾”焦点自然是贾跃亭控制的乐视非上市体系对融创实际控制的乐视网的巨额欠款待解。

虽然贾跃亭曾表示对债务“尽责到底”，但从其多次被列为失信被执行人，以及至今仍在冒出的法院裁判信息来看，贾跃亭还未能兑现自己的承诺。

在今年5月乐视网年度业绩说明会上，刘淑青虽然表示，公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其相关方的沟通，同时刘淑青也直言，对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。

刘淑青称，公司将采取包括法律手段在内的一切手段，责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其控制的相关股权和资产，切实解决其对上市公司构成的实际债务。

目前贾跃亭正全心全意推进电动汽车企业Faraday Future的量产工作。今年6月，恒大宣布成为贾跃亭Faraday Future的投资方，获得FF方面45%的股权。

随即乐视网发布公告称，公司目前无法确认Faraday Future的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系，截至2017年12月31日，公司关联应收款项约为73亿元。

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