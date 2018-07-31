Waymo无人驾驶汽车一个月内行驶了100万英里

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据CNBC网站报道，Alphabet旗下无人驾驶汽车公司Waymo是从谷歌拆分出来的，目前正在加快其无人驾驶汽车在公路上测试的步伐。

目前，该公司的无人驾驶汽车在公路上已累计行驶了800万英里（约合1287万公里）。更重要的是，其行驶总里程从700万英里跃升至800万英里，仅用了一个月的时间。

周五，在全美州长协会(National Governors Association)上，Waymo首席执行官约翰・科拉菲克(John Krafcik) 表示：“现在，我们无人驾驶汽车在公路上的行驶总里程以每天2.5万英里的速度增加。”

在过去一年，Waymo无人驾驶汽车在公路上的行驶总里程以更快速度增长。去年11月，这一数字跨越了400万英里大关。不到一年后，这个数字就翻了一番。

Waymo无人驾驶汽车在公路上的行驶里程大部分是在美国亚利桑那州的凤凰城（Phoenix）地区完成的，该公司一直在那里开发和测试一种无人驾驶拼车服务，采用的是改装后的克莱斯勒Pacifica的混合动力车。该公司计划今年晚些时候，在亚利桑那州向公众推出这种拼车服务。

科拉菲克计划与汽车制造商、货运公司和公共交通公司合作，让它们将Waymo的技术整合到自己的汽车中。与通用汽车等正在开发无人驾驶系统的汽车制造商不同，Waymo没有打算生产自己的汽车。

相反，Waymo正在寻求打造“无人驾驶系统”，这种系统可以安全地驾驶车辆，而不需要一个人坐在方向盘后面。

科拉菲克称：“当我们扩大业务规模后，路上将有成千上万个Waymo‘司机’在驾驶汽车，这些司机中的每一个都会完全一样。它们将是世界上最富有经验的司机。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216920-1.html

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