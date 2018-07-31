四巨头共推新项目：让用户在各项服务之间转移数据

Facebook位于俄勒冈州普赖恩维尔的数据中心

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据科技博客The Verge报道，今天，谷歌、Facebook、微软和Twitter联合宣布了一项名为“数据传输项目”的新标准项目，该项目旨在成为平台之间转移数据的一种新方式。谷歌在一篇博客文章中称，该项目允许用户“直接将数据从一个服务传输到另一个服务，无需下载和重新上传。”

该系统的当前版本支持照片、邮件、联系人、日历和任务的数据传输，从来自谷歌、微软、Twitter、Flickr、Instagram、Remember The Milk和SmugMug的公开可用的API（应用程序接口）中提取数据。许多这样的数据传输已经可以通过其他的方式来完成，但是参与者希望这个项目能够发展成一个比传统API更稳健、更灵活的替代方案。在官方博客中，微软呼吁更多的公司参与进来，称“可移植性和互操作性是云技术创新和竞争的核心。”

“数据可移植性的未来需要变得更加包容、灵活和开放。”

该项目的现有代码在GitHub上开源提供，另外还附带一份描述其适用范围的白皮书。很多的代码库包含“适配器”，可以将私有API转换为可互操作的传输。这使得Instagram的数据可以传输到Flickr，反之亦然。在这些适配器之间，工程师还构建了一个系统来加密传输中的数据，为每笔交易发出前向密钥。值得注意的是，该系统针对的是一次性传输，而不是许多API支持的连续互操作性。

“数据可移植性的未来需要变得更加包容、灵活和开放。”白皮书中写道，“我们对这个项目的希望是，它将使得任何两个面向公众的产品接口之间的连接能够直接导入和导出数据。”

到目前为止，大部分编码工作都是由谷歌和微软的工程师完成的。长期以来，他们一直在探究打造一个更强大的数据传输系统的想法。谷歌Takeout产品经理格雷格・费尔(Greg Fair)表示，这一想法源自于对下载数据后可用的数据管理选项的失望。如果没有一种清晰的方法将相同的数据导入到不同的服务中，像Takeout这样的工具也只是解决了一半的问题。

“当人们有数据时，他们希望能够将数据从一个产品转移到另一个产品，但他们无法做到。”费尔说道，“这是一个我们无法独力解决的问题。”

很多的平台已经提供了某种数据下载工具，但这些工具很少与其他的服务连接。欧洲新的《通用数据保护条例》（GDPR）要求提供可带来给定用户所有可用数据的工具，这意味着这种工具比API要全面得多。除了电子邮件或照片，你还会发现更棘手的数据，比如位置历史和面部识别资料，许多用户甚至都没有意识到这些数据有被收集。有几个项目试图利用这些数据――当中最值得一提的是Digi.me，它正在围绕数据构建一个完整的应用生态系统――但在大多数情况下，数据最终会被落到用户的硬盘上。下载工具能够证明用户确实拥有他们的数据，但是拥有数据和使用数据这两件事已经完全不同于以往。

“我们总是希望首先考虑用户数据保护。”

该项目被设想为一个开源标准，许多参与其中的工程师说，如果该标准取得成功，治理方面将需要有更广泛的转变。“从长远来看，我们希望有一个由行业领袖、消费者团体和政府团体组成的联盟。”费尔说，“但在我们取得足够的进展之前，还没有必要去讨论这个。”

对于数据共享项目来说，这是一个微妙的时刻。Facebook的API曾因剑桥分析公司(Cambridge Analytica)数据丑闻而被推到舆论的风口浪尖，该行业仍在摸索用户究竟该交出多少自己的数据。谷歌也受困于围绕API的丑闻：它因第三方电子邮件应用处理Gmail用户数据不当而受到强烈抗议。在某种程度上，拟议中的联盟会是一种管理这种风险的方式，可将责任分散给更多的群体。

不过，剑桥分析公司事件对数据公司愿意分享的数据量构成了实质性的限制。当被问及新项目对数据隐私的影响时，Facebook强调了保持API级控制的重要性。

“我们总是希望首先考虑用户数据保护。”从事Facebook数据下载产品工作的大卫・巴瑟(David Baser)表示，“API的好处之一是，作为数据提供者，我们有能力关闭通道，或者对第三方如何使用它施加条件。有了数据下载工具，这些数据就等于脱离了我们的掌控，它真的就逍遥在外了。如果有人想把这些数据用于不良目的，Facebook真的毫无办法去阻止。”

与此同时，科技公司正面临着比以往任何时候都更为明显的反垄断隐忧，其中很多的争议核心都是数据访问。最大型的几家科技公司鲜有竞争对手。随着它们面临着有关联邦监管和垄断权力的新问题，分享数据可能是相对没那么痛苦的约束自己的一种方式。

对于那些饱受数据隐私丑闻困扰的公司来说，这不太可能是补救措施，但开放技术研究所(Open Technology Institute)所长凯文・班克斯顿(Kevin Bankston)等外部人士一直在努力呼吁这么做，尤其是对Facebook。“我的主要目标是确保开放的价值不会被遗忘。”班克斯顿说道，“如果你担心这些平台权势过大，那么数据的可移植性会是一种取得平衡的方式。”（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216921-1.html

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