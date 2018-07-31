Q2全球移动应用下载284亿次 营收185亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据国外媒体报道，移动应用下载量及营收在2018年第二季度又一次创下新纪录。

据App Annie本周公布的最新研究报告显示，第二季度全球在iOS应用商店（iOS App Store）和谷歌Play应用商店（Google Play）的应用下载量超过284亿次，同比增长15%。这个数字更加让人耳目一新的是，它不包括重新安装或更新――仅包括全新的应用下载。此外，将iOS应用商店和谷歌Play加在一起，消费者在应用上的支出比去年同期增长了20%，达到了185亿美元。

该研究报告指出，与其他任何季度相比，第二季度应用消费支出是最多的一个季度，第二季度应用营收和应用下载量均好于前一季度。前一季度，消费者应用支出创纪录地达到184亿美元，应用下载量也创下275亿次。

第二季度的大部分下载活动都来自谷歌Play。仅在其应用集市平台，全球下载量就超过200亿次，同比增长了20%，这个数字将其与iOS应用商店之间的差距扩大了25个百分点，达到160%。

APP Annie表示，下载量的大幅度增长，很大程度上要归功于印度。在绝对数字和市场份额增长方面，印度是下载量同比增长的最大推动力。印尼在谷歌Play的下载量方面也扮演了重要角色。与此同时，美国、俄罗斯和沙特阿拉伯在iOS应用商店的下载量增长最快。

谷歌Play上的应用下载，游戏、视频播放器、编辑和体育应用等类别都实现了增长。当然，鉴于世界杯赛事，体育应用下载量增长就不会令人感到惊讶了。体育应用也是iOS应用商店上全球下载量的最大驱动力，其次是金融和旅游应用。

上个月，移动应用数据分析机构Sensor Tower也指出了2018年俄罗斯世界杯对体育应用下载所产生的影响。该机构的分析发现，世界杯期间的前一周内，提供世界杯频道的五个主要的直播电视点播应用程序的新安装量，较本届世界杯开始三周前增长了77%。

体育流媒体服务fuboTV受到的影响最大，在美国增长高达713%，新增用户30.9万人，而Hulu受到的影响最小，增长了18%。

早些时候的报告称，单一网络应用也大幅度增长。例如，FOX Sports第二季度下载量增长了95倍，而Telemundo Deportes En Vivo则增长了444倍。

App Annie的研究报告还称，在本届世界杯锦标赛期间的前三周，按照每个用户的平均兆字节流量（用户的直播流活动指标数字）排名，在美国，安卓系统的前三款体育应用是Telemundo Deportes（排名第一）、FOX Sports GO (排名第二)和FOX Sports (排名第三)。与本届世界杯锦标赛开始前的三周相比，这几款应用也成为了前10名应用程序中的新入围者。

在英国，本届世界杯期间前3周，消费者在Android上的前十大体育应用花费了600多万小时，比本届世界杯开始之前的3周增长了65%。

本届世界杯也对第二季度消费者在应用上的支出产生了影响。

iOS应用商店上的体育类应用，是第二季度消费者支出和市场份额绝对增长的第三大贡献者，而娱乐类和生产力类应用则分别排在第一和第二位。体育和娱乐应用的应用内订阅推动了消费者支出的增长。

第二季度在谷歌Play上，社交类和音乐音频类应用下载量环比增长幅度最大。

然而，尽管体育和电视应用的下载和消费支出表现很好，但是按全球下载和消费者支出计算的前10名应用的排名好像和平常差不多。按照下载量计算，前四名依次是Messenger、Facebook、WhatsApp和Instagram。

按照消费者支出计算，前10名中大部分依然是那些收费的娱乐服务，如Netflix、腾讯视频（Tencent Video）、爱奇艺（iQIYI）、Pandora、优酷（Youku）和YouTube。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216922-1.html

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