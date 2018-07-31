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这人曾嘲笑中国无创新 如今想投资中国初创企业

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-31 15:00

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这人曾嘲笑中国无创新 如今想投资中国初创企业

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据彭博社报道，据知情人士称，PayPal创始人、“硅谷创投教父”彼得・蒂尔(Peter Thiel)正在考虑投资中国初创企业的策略。现在，美国风投公司都想从中国快速增长的科技行业中分得一杯羹。

两位不愿透露姓名的知情人士表示，这位保守的亿万富翁正在考虑投资中国初创企业的不同方式，包括直接或通过合伙方式筹集资金。这两位知情人士称，近几年来彼得・蒂尔定期访问中国，但他的投资计划尚未敲定。

彼得・蒂尔发言人否认他目前正在筹集资金投资中国初创企业，或在这方面参与任何合作。

彼得・蒂尔估计拥有33亿美元的净资产，管理着一个由六家风投公司组成的庞大投资网络，它们的业务绝大多数集中于美国。其投资的初创企业包罗万象，从直播答题应用HQTrivia到大数据公司Palantir Technologies，再到火箭制造商太空探索技术公司(Space Exploration Technologies Inc，即SpaceX)。

彼得・蒂尔表示出对中国科技行业感兴趣之际，正在中美这两个世界最大经济体之间贸易摩擦正在加剧。这位亿万富翁支持美国总统唐纳德?特朗普(Donald Trump)，后者已宣布对500亿美元中国制造产品征收关税，并威胁要对价值2000亿美元的中国商品征收关税。

特朗普上台后，美国政府让中国投资者更难以收购或持有美国公司的主要股份。然而，这并没有阻止红杉资本(Sequoia capital)和光速创投(Lightspeed venture Partners)等美国风投公司投资中国初创企业。

彼得・蒂尔开始对中国科技公司感兴趣，将出现一个面子问题。几年前，彼得・蒂尔在其撰写的《从无到有》（即《Zero to One》）一书中嘲笑中国缺乏创新。

他在书中写道：“对中国来说，最简单的增长方式就是毫不留情地照搬西方的做法。这正是它正在做的事情。”

一位知情人士表示，现在，彼得・蒂尔看到中国初创企业正从模仿西方公司转向自主创新，他希望拥有这些公司早期的股份。

中国产生了大量估值超过10亿美元的私营企业。包括团购网站美团点评和新闻聚合网站头条在内的中国初创企业，利用中国庞大的国内消费市场，推出了西方前所未见的新的创新。

被誉为“互联网女皇”的凯鹏华盈(KPCB)合伙人玛丽・米克尔(Mary Meeker)表示，五年前，在全球20家市值最高的互联网公司中，美国拥有9家，而中国只有两家。米克尔在今年5月发布的《互联网趋势报告》中表示，尽管目前有11家美国公司上榜，但来自中国的企业数已飙升至9家。

彼得・蒂尔是Facebook早期投资者，也是PayPal联合创始人。他利用自己的个人财富支持了一系列项目，包括建设离岸城市、说服大学生辍学创业等。彼得・蒂尔还与人共同创立了风投公司Founders Fund和Mithril Capital等。

彭博社今年2月报道称，这位亿万富翁对旧金山的兴趣有所减弱，已将自己的个人基金蒂尔资本(Thiel Capital)和蒂尔基金会(Thiel Foundation)转移到洛杉矶。他一直批评硅谷是“单一文化”和“有毒”。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216924-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国特朗普中国初创泰尔

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