Facebook正开发一颗新的互联网卫星 成本是一大挑战

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据《连线》网站报道，Facebook今天证实它正在开发一颗名为“Athena”的新互联网卫星。

光纤电缆是良好的互联网连接的黄金标准，但是铺设光纤电缆成本高昂，而且在世界上的一些地区这会是一项非常艰巨的体力工作。因此，在地球的偏远角落，人们通常通过大型的地球同步卫星连接到互联网。这些校车般大的仪器产生的连接要缓慢得多。许多公司认为，让地球上大约一半未联网的人口触网的更好的办法是，将较小的卫星群发射到距地球100至1250英里的近地轨道上。

根据美国联邦通信委员会（FCC）对《连线》的邮件回复以及Facebook自己的证实，Facebook正式成为其中一家打算那么做的公司。

邮件显示，该社交网络希望在2019年初发射自有的网络卫星Athena。根据Facebook提交给FCC的申请文件，该新设备的设计目的是“有效地为全球范围未有网络服务和服务不周到的地区提供宽带接入”。

由此，Facebook加入了其它从事类似项目的公司的行列，包括伊隆・马斯克（Elon Musk）的SpaceX和获软银投资的OneWeb。事实上，SpaceX想要发射数千颗Starlink卫星，今年2月刚发射了前两颗。

邮件最早可追溯到2016年7月，后来的官方证实也佐证了IEEE Spectrum在5月发表的一篇文章。该文章根据公共档案推测Facebook已经启动一个卫星互联网项目。

“我们相信卫星技术将成为促成下一代宽带基础设施的重要因素。”

“虽然我们目前还没有具体项目方面的消息要分享，但我们认为卫星技术将成为促成下一代宽带基础设施的重要因素，让将宽带网络连接带到欠缺或完全没有互联网连接条件的农村地区成为可能。”Facebook发言人在证实Athena项目的声明中表示。

Facebook发射新的互联网卫星的计划听起来可能雄心勃勃，但它并非不寻常之举。长期以来，该公司一直志在连接全球数十亿缺乏可负担的、质量良好的网络服务的人口，尽管也引起过争议。

2013年，这家社交网络宣布了Internet.org计划。这是一个包含多个阶段的庞大计划，旨在连接那些无法上网的人。它最广为人知、最具争议性的Free Basics项目让60多个国家的人免费访问一些网站，其中包括Facebook。批评人士抱怨说，Free Basics创造了一个双层互联网，进一步加剧了发达国家和发展中国家之间的数字鸿沟。印度最终在2016年宣布该项目不合法。

“如今，卫星互联网所面临的真正挑战是可负担性。”

Internet.org的另一个部分是Connectivity Lab实验室，这是一个开发新技术来促进互联网接入的研究团体，其中包括卫星。2016年，该实验室搭载SpaceX的火箭发射一颗志在为非洲提供网络服务的卫星，但很不幸，火箭最终爆炸，它的卫星也随之被摧毁。然而，这颗卫星本来是要发射到地球同步转移轨道上――位置远高于Facebook正在开发的低轨道卫星Athena。

Facebook也花了数年时间打造旨在给地球传输网络的Aquila太阳能无人机。然而，上个月，Facebook宣布将不再开发飞行器，不过仍在开发软件等相关的技术。

目前，Athena只是单个的研究项目。但如果Facebook未来要尝试建立一个完整的卫星网络，它可能会面临许多的挑战。与在地球上空22000英里运转的大型卫星不同，低轨道卫星需要有包含成百上千颗卫星的网络才能发挥作用，这就大大增加了运营的成本。

研究纳米卫星的麻省理工学院航空航天学副教授克里・卡霍伊（Kerri Cahoy）说：“如今，卫星互联网所面临的真正挑战是可负担性――在成本上要能够与有线网络或其他光纤网络竞争。”2015年，她获得了Facebook的Connectivity Lab实验室的研究资助。“卫星是推升成本的因素之一，它们的建造成本非常高昂。”

Facebook、SpaceX等公司远非第一批对发射近地轨道网络卫星感兴趣的公司。上世纪90年代，比尔・盖茨（Bill gates）资助的Teledesic也曾进行过这种尝试，但没能成功，最终申请破产。其他追求类似项目的公司，如Iridium和Globalstar，基本上也都惨淡收场。

对Facebook和其他对卫星互联网感兴趣的公司来说，另一个挑战将是判断它们想要服务的人群是否愿意为它们正在努力提供的互联网服务付费。卫星技术本身并不能帮助促进数字素养的培养，也不能说服人们上网（或上Facebook）是好事情。但这确实是一个开始。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216925-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm