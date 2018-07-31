亚马逊等美国大公司纷纷游说政府取消加征关税计划

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据国外媒体报道，亚马逊、丰田汽车北美公司（Toyota Motor North America）和美国铝业（Alcoa Corp）等美国大公司，都在努力消除特朗普政府关税政策所产生的影响，防止新关税的出现。

这些公司正试图避免与美国总统唐纳德?特朗普(Donald Trump)发生任何对抗，但他们希望尽可能施加影响，劝阻他不要撕毁贸易协定或对大量进口产品征收关税。

一位不愿透露姓名的知情人士对路透社表示，全球最大的在线零售商和云计算公司亚马逊，正在策划全行业的广告活动和更广泛的政府游说活动。该公司网站平台出售的物品，以及其数据中心零部件，可能会受到关税的冲击。

针对这一消息，亚马逊拒绝置评。

丰田汽车北美公司是日本丰田汽车的子公司，如果通过对进口汽车和零部件征收关税的计划，该公司可能会遭受损失。本周，丰田汽车北美公司将工人们空运到华盛顿，在美国国会大厦前举行集会，而该公司主要负责人最近几周已经会见了国会重量级议员，讨论关税的潜在影响。

通用汽车(General Motors Co.)的高管们也在过去一年里与美国政府和国会举行了会谈，表达了对贸易问题的担忧通用汽车称，如果特朗普让美国退出北美自由贸易协定或征收汽车关税，该公司可能会受到伤害。该公司在6月表示，关税将导致“在国内外的影响力降低”。

作为美国最大汽车制造商，通用汽车将聘请特朗普政府的前国家经济委员会副主任、总统国际经济事务副助理埃弗雷特?艾森斯塔特（Everett Eissenstat）。据知情人士透露，本月早些时候离开白宫的艾森斯塔特将负责通用汽车的公共政策工作。通用汽车对路透社表示，该公司有空缺，但对这一聘用事宜拒绝给予证实。媒体无法获得艾森斯塔特的置评。

那些已经受到特朗普政府于6月生效的钢铝进口关税影响的公司，也都在私下寻求降低损失。

美国铝业公司首席执行官本周在一次电话会议上对投资者表示，该公司正在与特朗普政府、商务部和国会议员，就取消关税或对加拿大铝业施以例外，进行“积极讨论”。

美国铝业公司本周表示，其每月将承担高达1400万美元的额外开支，主要是因为其进口自加拿大铝要被征收关税。加拿大是美国铝业公司最大的供应国。

除了已经对钢铁和铝征收关税外，特朗普政府还威胁对价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税，这将影响从家具到网络路由器等数千种进口产品。

该知情人士表示，总部位于西雅图的亚马逊担心，在关键的假日购物季，这样的关税会对消费者造成冲击。

这位知情人士称，亚马逊已经确认广泛的商品将受到关税的影响，其中一些产品价值很高，该公司正在评估其业务将受到的潜在影响。

两位知情人士表示，该公司最担心的问题之一是数据中心或其他项目中使用的部件的进口成本增加，这将降低其云计算部门的竞争力。亚马逊云计算服务业务AWS(亚马逊网络服务)是该公司利润最高的部门。

亚马逊并不是担心科技产业的唯一公司。信息技术工业协会（Information Technology Industry Council）首席执行官迪恩?加菲尔德（Dean Garfield）表示，“难以想像，因为关税，我们的许多公司没有一些风险和影响。”亚马逊竞争对手微软、Alphabet旗下谷歌等，都是该协会会员。

游说政府官员和国会议员，在没有胜利保证的情况下会付出高昂的代价。不过，有些已经取得成功。

据纽约时报上月报道，苹果公司赢得了特朗普政府的保证，其利润丰厚的iPhone从中国输入美国将不受加征关税影响。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216926-1.html

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