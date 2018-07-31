谷歌Q2业绩：从五个方面预解读

科技传媒网讯 网易科技新闻7月21日消息，据国外媒体报道，Alphabet/谷歌第二季度财报将于下周一股市收盘后发布，财报电话会议将于东部时间当天下午4：30开始。分析师平均预计，不计流量获得成本(TAC)，谷歌第二季度营收为255.8亿美元(同比增长22%)，GAAP每股收益为9.66美元。

针对这次财报，不妨先从下面五个方面进行预解读：

1、搜索广告态势

相比其他业务，媒体对这项业务的炒作要少得多，搜索仍然轻而易举地是Alphabet最大的利润创造者，而这个利润引擎一直在健康地增长。移动搜索广告的增长，是第一季度谷歌自己网站和应用(包括TAC在内)的广告营收增长26%至220亿美元的最大原因。付费广告点击量增长59%，弥补了每点击成本(广告价格)19%的下降。

第二季度可能是搜索业务另一个表现不错的季度，因为其广告渠道拥有巨大的人气，并且谷歌为提高搜索广告效率而采取的各种举措获得了回报，这些措施包括移动友好型广告、新的目标定位和监测工具、利用机器学习优化广告活动等。然而，鉴于第一季度付费点击量的增长的强劲，第二季度略有放缓也不足为奇。

2、TAC趋势和欧盟惩罚判决的影响

TAC的增长一直在拖累谷歌的利润，而在第二季度，这一点可能并没有改变。在第一季度，TAC支付费用相当于谷歌广告收入的24%，高于去年同期的22%。与苹果达成的一项经修订的搜索广告营收分成协议，被认为正在付出代价。根据该协议，谷歌给予苹果部分收入分成，以使谷歌成为苹果Safari浏览器和iOS核心搜索功能的默认搜索引擎。

就谷歌搜索(Google Search)和谷歌Chrome浏览器(谷歌)与它的安卓(Android)版本进行捆绑行为――手机制造商必须预装Google Search和谷歌(否则无法使用谷歌应用商店Play Store)，欧盟监管机构刚刚作出了不利谷歌的惩罚判决。展望未来，这也可能导致TAC的上升，因为这可能会让Android原始设备制造商获得杠杆作用，索取更高的报酬来换取捆绑Google Search和谷歌Chrome浏览器。在财报电话会议上，希望能够获得有关欧盟裁决对谷歌未来业绩影响的信息。

3、GCP和G Suite势头

尽管其市场地位排在微软Azure和亚马逊AWS(Amazon Web Services)之后，只是第三大公共云平台的谷歌云平台（Google Cloud Platform，GCP），被认为市场份额正在获得提升。同样，尽管与微软的Office 365不同，G Suite (之前叫Google Apps)的企业市场份额一直在不断增长。就在几天前，据最近报道Facebook正在考虑从微软转到谷歌，以回应员工对Office 365的不满。

尽管谷歌没有公布GCP和G Suite营收――属于该公司“谷歌其他”类别，这个类别也包括Play Store和硬件营收――但该公司在财报电话会议上可能会分享第二季度这方面业绩一些细节。该公司首席执行官桑达尔?皮查伊(Sundar Pichai)在去年第四季度财报电话会议上透露，GCP和G Suite目前一个季度正产生超过10亿美元营收。他还在今年第一季度财报电话会议上表示，G Suite的增长已经加快。

4、美元反弹的影响

在第一季度，汇率波动为营收增长提供了3个百分点的贡献。考虑到美元兑英镑、欧元和许多其他货币自4月以来一直在反弹，谷歌在第二季度因汇率带来的提振幅度可能较小。如果部分科技公司最近作出的预期是一些信号的话，那么在今年下半年汇率可能会产生负面影响。

不过，谷歌在利用外汇套期保值计划来限制不利的外汇交易所造成的损失方面一直做得很好。另外，该公司的营收有45%产生自美国。

5、Waymo

在多年被认为是一项巨大的研发项目之后，Waymo即将成为一家真正的企业。Alphabet的该自动驾驶部门，已经开始在Phoenix地区的指定道路上为消费者提供搭乘服务，并计划在年底前推出无人驾驶商用出租车服务。

虽然出租车服务的推出将使Waymo最终开始产生营收，但它也将增加支出。Waymo与菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)签署了一项协议，购买并改装了多达6.2万辆Chrysler Pacifica小型车，同时还与捷豹路虎(Jaguar Landrover)达成协议，购买和改装多达2万辆I-Pace电动SUV。首席执行官桑达尔?皮查伊(Sundar Pichai)或首席财务官露丝?波拉特(Ruth Porat)，在财报电话会议上，可能会就他们如何看待Waymo的开支趋势发表一些评论。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216928-1.html

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