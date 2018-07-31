PayPal第二季度营收38.57亿美元 净利5.26亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，PayPal（NASDAQ:PYPL）今天公布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。报告显示，公司该季度营收为38.57亿美元，去年同期为31.36亿美元，同比增长23%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为5.26亿美元，去年同期为净利润4.11亿美元，同比增长28%；合摊薄后每股利润为0.44美元，去年同期为每股利润0.34美元，同比增长29%。

第二季度财报摘要

・总支付交易量（TPV）为1394.03亿美元，去年同期为1078.00亿美元，同比增长29%。

・GAAP净营收为38.57亿美元，去年同期为31.36亿美元，同比增长23%。

・GAAP净利润为5.26亿美元，去年同期为净利润4.11亿美元，同比增长28%。

・GAAP每股净利润为0.44美元，去年同期为每股净利润0.34美元，同比增长29%。

・Non-GAAP净营收为38.57亿美元，去年同期为31.36亿美元，同比增长23%。

・Non-GAAP净利润为7.03亿美元，去年同期为净利润5.54亿美元，同比增长27%。

・Non-GAAP每股净利润为0.58美元，去年同期为每股净利润0.46美元，同比增长26%。

其它财务和运营数据

・运营利润率：GAAP运营利润率为14.8%，去年同期为13.7%。Non-GAAP运营利润率为21.3%，去年同期为21.0%。

・税率：GAAP有效税率为14%，去年同期为8%。Non-GAAP有效税率为18%，去年同期为18%。

・现金流：运营现金流为2800万美元，自由现金流为1.70亿美元。

・现金、现金等价物及非证券投资：截至2018年6月30日时总计63.00亿美元。

业绩展望

2018财年全年

・营收将在153.00亿美元至155.00亿美元之间。

・GAAP摊薄后每股利润将在1.44美元至1.51美元之间。

・Non-GAAP摊薄后每股利润将在2.32美元至2.35美元之间。

2018财年第三季度

・营收将在36.20亿美元至36.70亿美元之间。

・GAAP摊薄后每股利润将在0.31美元至0.34美元之间。

・Non-GAAP摊薄后每股利润将在0.53美元至0.55美元之间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216929-1.html

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