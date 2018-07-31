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Facebook二季度营收132.3亿美元 净利51.1亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-31 21:00

Facebook二季度营收132.3亿美元 净利51.1亿美元,脸书 运营

Facebook二季度营收132.3亿美元 净利51.1亿美元


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，Facebook（NASDAQ:FB）今天公布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。报告显示，公司该季度营收为132.31亿美元，去年同期为93.21亿美元，同比增长42%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为51.06亿美元，去年同期为净利润38.94亿美元，同比增长31%；合摊薄后A类和B类普通股每股利润为1.74美元，去年同期为每股利润1.32美元，同比增长32%。

第二季度运营亮点：

・截至2018年第二季度末，日活跃用户数（DAUs）为14.7亿人，同比增长11%。

・截至2018年6月30日，月活跃用户数（MAUs）为22.3亿人，同比增长11%。

・移动广告营收占该季度总广告营收91%，去年同期为87%。

第二季度主要财务数据：

・营收为132.31亿美元，去年同期为93.21亿美元，同比增长42%。

・营收成本与支出为73.68亿美元，去年同期为49.20亿美元，同比增长50%。

・运营利润为58.63亿美元，去年同期为利润44.01亿美元，同比增长33%。

・运营利润率为44，去年同期为利润率47。

・净利润为51.06亿美元，去年同期为利润38.94亿美元，同比增长31%。

・摊薄后A类和B类普通股每股利润为1.74美元，去年同期为每股利润1.32美元，同比增长32%。

・现金、现金等价物以及有价证券共计423.09亿美元，上财年末为417.11亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216930-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:亿美元净利Facebook营收二季度

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