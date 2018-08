财大气粗也要省钱 Alphabet的临时工已超正式员工

(原标题:Alphabet reportedly had more contractors than direct employees this year)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息,据国外媒体CNBC报道,据一名查看Alphabet内部数据库的知情人士透露,今年早些时候,Alphabet的合同工数首次超过了正式雇员。

这不是一个小数目:今年第一季度,Alphabet共聘用85050名正式员工。

合同工可为Alphabet节约资金及提升招聘效率,而这类员工的工资更低,需承担更多的福利开支,并且缺乏正式员工的工作保障。

一名Alphabet发言人称,公司雇用的合同工主要安排在无需专业知识、有人请产假或工作高峰期等需要临时顶替人员的岗位上。他们的工作涵盖看管、销售和编程等职位。这些通过Adecco和Cognizant等招聘公司进入Alphabet的合同工可享受许多与正式员工相同的公司福利,如免费餐,但他们需自己承担一些难以负担的开销。

一位曾在谷歌工作的合同工表示,他每月必须支付大约600美元购买糖尿病保险。

除了福利少外,合同工的工资还低于正式工。根据Benner and Neering公司在2016年的一份报告,技术正式员工的平均年薪为11.3万美元,而白领合同工的年薪平均为5.32万美元,蓝领合同工更是低至1.99万美元。(惜辰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-216931-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm