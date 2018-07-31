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财大气粗也要省钱 Alphabet的临时工已超正式员工

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-31 21:02

财大气粗也要省钱 Alphabet的临时工已超正式员工,工资 alphabet 合同工 临时工 招聘

（原标题：Alphabet reportedly had more contractors than direct employees this year）

财大气粗也要省钱 Alphabet的临时工已超正式员工


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，据国外媒体CNBC报道，据一名查看Alphabet内部数据库的知情人士透露，今年早些时候，Alphabet的合同工数首次超过了正式雇员。

这不是一个小数目：今年第一季度，Alphabet共聘用85050名正式员工。

合同工可为Alphabet节约资金及提升招聘效率，而这类员工的工资更低，需承担更多的福利开支，并且缺乏正式员工的工作保障。

一名Alphabet发言人称，公司雇用的合同工主要安排在无需专业知识、有人请产假或工作高峰期等需要临时顶替人员的岗位上。他们的工作涵盖看管、销售和编程等职位。这些通过Adecco和Cognizant等招聘公司进入Alphabet的合同工可享受许多与正式员工相同的公司福利，如免费餐，但他们需自己承担一些难以负担的开销。

一位曾在谷歌工作的合同工表示，他每月必须支付大约600美元购买糖尿病保险。

除了福利少外，合同工的工资还低于正式工。根据Benner and Neering公司在2016年的一份报告，技术正式员工的平均年薪为11.3万美元，而白领合同工的年薪平均为5.32万美元，蓝领合同工更是低至1.99万美元。（惜辰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216931-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:招聘工资临时工Alphabet合同工

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