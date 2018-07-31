　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

今晚上市，拼多多最终定价19美元估值240亿美元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-07-31 23:00

今晚上市，拼多多最终定价19美元估值240亿美元,拼多多 上市 ipo 美股 定价

拼 多多最终定价19美元，估值240亿美元


科技传媒网讯 网易科技新闻7月26日消息，拼多多将于北京时间今日晚间在美股正式上市，IPO发行价为19美元，按此价格加上期权估算，拼多多市值约为240亿美元。

今日早些时候，财新引述接近拼多多项目的市场人士称，拼多多本次美股IPO认购已经超募20倍，最终将按照发行价定价区间的上限19美元/ADS定价。

据悉，拼多多有权将发行上限提升20%至22.8美元/ADS。不过，从现在确定的发行价看，拼多多放弃了这一权利。

作为拼多多的创始人，黄峥占股46.8%，拥有89.8%的投票权。按此计算，黄峥个人净资产将达到112.3亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216932-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:拼多多上市IPO定价美股

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

数字资产交易所混战,怎样笑到最后?

数字资产交易所混战,怎样笑到最后?,交易所 区块链 数字货币

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS