今晚上市，拼多多最终定价19美元估值240亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻7月26日消息，拼多多将于北京时间今日晚间在美股正式上市，IPO发行价为19美元，按此价格加上期权估算，拼多多市值约为240亿美元。

今日早些时候，财新引述接近拼多多项目的市场人士称，拼多多本次美股IPO认购已经超募20倍，最终将按照发行价定价区间的上限19美元/ADS定价。

据悉，拼多多有权将发行上限提升20%至22.8美元/ADS。不过，从现在确定的发行价看，拼多多放弃了这一权利。

作为拼多多的创始人，黄峥占股46.8%，拥有89.8%的投票权。按此计算，黄峥个人净资产将达到112.3亿美元。

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