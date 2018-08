德国一年增加2800个公共充电站 电动车少难赚钱

(原标题:Germany installs more electric car chargers, but still unprofitable)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息,据路透社报道,德国能源与水经济协会(BDEW)周三表示,德国在过去一年中增加了四分之一的电动汽车公共充电站点,但目前仍未实现盈亏平衡。

BDEW说,自2017年6月底以来,已经新增了2800个公共充电站点,使其总数达到13500个。

作为转向低碳出行计划的一部分,电池汽车的充电网络正在扩大,汽车制造商也正在开发电动汽车车型。

BDEW指出,电力公司正在建设和运营大部分的充电设施,但汽车制造商的表现则令整个行业感到失望,因为它们尚未能够向消费者提供足够多的、具有成本竞争力的电动汽车车型。

BDEW董事总经理斯特凡·卡普费雷尔(Stefan Kapferer)表示,“超过四分之三的充电站点由电力公司运营,但考虑到上路的电动汽车数量较少,现在还赚不到钱。”

“如果电动汽车要在未来几年在德国取得突破性进展,那么汽车行业必须得向市场提供能够在价格和性能上与燃油车竞争的电动车型。”卡普费雷尔说道。

其他提供充电站点的实体包括停车场运营商、超市和酒店。它们出钱部署充电设施,将其作为附加服务,希望通过交叉销售或者共享蓄电池获得更多的收入流。

德国之前希望,到2020年上路行驶的电动汽车会有100万辆。但目前该数字只有不到10万辆。

由于车辆的成本和行驶里程的限制,政府基金吸引消费者选择电动汽车推动行业发展的努力受到了阻碍。分析人士说,这反过来又延误了鼓励使用电动汽车的基础设施的推出。

BDEW说,政府应该修改住宅物业法,以促进对私人充电点的投资,因为未来80%的充电过程需要在家里进行,而不是在公共场所进行。

如果车主不想在家里龟速充电,那么就必须花数千欧元购买负载箱,以加快充电,超过传统家用插座的充电速度。

家庭用户还需要得到当地电力供应商的许可才能安装负载箱,因为太多汽车在晚上高峰时段同时充电的话,会使得社区的电力网络超负荷。(乐邦)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-216933-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm