谷歌云盘用户即将达到10亿 此前谷歌7款产品达到这成就

（原标题：Google Drive will hit a billion users this week）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，据TechCrunch报道，谷歌此前有七大用户超过10亿人的产品，分别是谷歌旗舰搜索服务、Gmail、Chrome、谷歌地图、YouTube、Android和谷歌应用店。实际上，Android现在的用户已经超过20亿人。

本周晚些时候，这个列表中将增加新的成员，即谷歌云盘（Google Drive），该公司于2012年推出的在线文件存储服务。谷歌在旧金山举行的Google Cloud Next大会上宣布了这一消息，不过不知何故，该公司不愿透露其将在何时实现这一目标。

谷歌表示，“本周晚些时候”就差不多了，但如果你想买些烟花来庆祝的话，可能还有一两天的准备时间。实际上，距离我们上次得到关于谷歌云盘的更新数据已经很长时间了。在去年5月份的谷歌I/O开发者大会上，该公司表示，谷歌云盘现在存储了2万亿份文件，日活跃用户有8亿多人。

在今年的开发者大会上，谷歌没有提供任何有关谷歌云盘的更新数据，这可能是因为它仍在等待用户超过10亿。在过去一年里，谷歌推出了许多面向企业的谷歌云盘功能，包括Team Drives和Drive File Stream,，以及面向所有用户、以机器学习为动力的新功能。该公司还在去年夏天为Mac和PC推出了新的以云盘为中心的备份和同步工具。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216934-1.html

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