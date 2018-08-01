张健:FT市盈率才0点几,要看长期价值

7月23日，FCoin创始人张健在线接受媒体采访，回答FCoin币改试验，通证经济，FT币价下跌，币安炮轰“买黑稿”、“模式无法持续”等争议问题。

对于新上线的FCandy、FOne两项业务，张健表示，FCandy是个资产池，可以让社区用户享受到项目方和平台方赠送的福利，增加参与社区建设的积极性；FOne是创业板之前定位的继承者，创业版升级后专注扶持成长期项目，初创项目就交给FOne，FOne把上币权下放给保荐机构，吸纳优秀早期项目参与。

对于币改，张健称最大的困难在于两点：1、整个通证经济模型的设计；2、整个利益安排。成熟的产品企业要解决这些问题，需要大量沟通和认知层面的升级，同时还要要有决心解决各种问题。

对于通证经济，张健表示它可以让客户和项目方的利益达成一致，改变生产关系。一旦生产关系改变、服务提供者和被服务者实现利益一致，人们的决策过程、决策时的出发点和心态，所有社区型架构、未来所有机制设计和玩法都会发生改变。

对于FT币价持续下跌，张健回应，FCoin才上线一个多月，在如此短的时间去讨论一个新生事物的价值为时太早。目前数字货币投资者还没有建立起金融体系和金融的整个概念，市场也处于比较混沌的阶段。对事物和事物定价的认知都还处于非常初期的层面。FCoin和FT的价值需要时间去展现。

对于币安炮轰FCoin“买黑稿”、“模式无法持续”，张健表示媒体文章会由第三方团队进行调查；至于“模式无法持续”的言论，说再多也没用，要看事实。

以下为张健答疑全文：

问题1：最近FCoin出了不少的公告，概念比较多，请张总先给大家说说FCandy吧，以后不返FT，开始返FCandy是怎么个玩法？你认为FCandy的价值在哪？未来价格预期多少？

张健：我先介绍一下FCandy，它是一个资产池，上面可以放各种各样的资产。现在我们首期已经放了很多FT进去。什么是放？其实就相当于捐赠，FCandy进来的资产跟投放人并没有关系，相当于捐赠。FCandy最大的价值，就是让所有社区用户享受到平台和项目方的福利。

在FCandy里面投放任何有价值的资产，FCandy都会增发相应比例的币，但是都是折价增发，来保证FCandy的高质量。同时，增发的FCandy不属于投放者，这是FCandy和其它资产池或者各种各样形式的产品最大的不同。那它属于谁？属于所有的Fcoin的社区用户，以什么方式给社区用户？我们设计了很多种给的方式。问题中也提到了，其实不是不返FT，交易费百分之百返还成FT，这个是我们一个既定策略，这个是我们一直要返的。

哪些情况不返FT？就是非交易即挖矿的既定原则，其它的因为都是活动，比如我们所谓的倍增计划、邀请返佣，这些都是活动，那我们为了壮大社区，为了给社区用户带来福利，奔着这两个目的去推出的各种各样的活动都是FCandy应该承载的职责。

未来的价格预期，这个我不太好评论价格，我只能说大家去判断，去看它的资产池里面持有的资产，每个人都可以算出它的合理价格应该在哪儿。这个问题就回答完了。

问题2：现在最新的上币规则是什么？新推出的FOne交易区是把上币的权利下放给保荐机构了吗？保荐机构的选择标准是什么？权责与股市保荐机构有何异同？

张健：最近上币规则确实有一个比较大的调整，就是我们推出来FOne。FOne是在什么背景下推出的？因为我们在做创业板的时候发现一个很大的问题，排队报名的项目数量非常大，远远超出交易所本身的服务能力，而且很多东西不仅仅是一个服务能力的问题，更重要的是判断真实性的核查等各种各样的问题。

所以，为了能够让整个机制运转更加良好，FOne的本质就是上币权的下放，让所有的保荐机构来负责筛选好的项目，然后每个保荐机构都有自己的专区，在自己的专区拥有上币权，拥有制订规则的权利。我们FCoin转变成为保荐机构提供服务，底层除了上币、制订规则，还有关于项目方其它的技术、产品各方面的支持。

权责在这里面也非常重要，由于这个专区就是保荐机构去开的专区，所以他们也有责任去保证上他们这个专区项目的质量。假如说有些保荐机构推荐质量非常差，我们对保荐机构未来也会有考核，未来有细则逐步推出。我们通过机制设计的方式，让真正的好项目能够涌现出来，而不是被我们交易所卡住。我们希望把这个生态真正做大，把整个行业真正做大。

保荐机构的标准，目前来说主要是选行业主流的一些Token Fund，未来还会扩大。整个标准还是采用一种宽进严出的态度，首先只要在行业有一定知名度的，我们都欢迎他加入成为我们的保荐机构，但是我们日后的筛选审核会相对比较严格。另外，整体的数量也会有一些控制，比如有些被淘汰的保荐机构不符合我们的标准，可以有新的补位，我们很快也会公布第二期保荐机构的名单。

币圈整个生态不够成熟，我们试图在所有的混沌状态中逐步把成熟的模式引入进来，所以说我们会一步步往前进化。

问题3：FCoin的币改实验区就是FOne吗？会和主板A、主板B的上币机制、流通机制有什么区别？一个成熟产品或企业如果想要币改，需要经过哪几步？这个过程中最大的困难和挑战在什么地方，有无币改成功的案例？发币对于成熟企业来说是否合法合规较为敏感，这会否成为币改实验区推进的关键阻碍之一？你们怎么解决这个问题？你们认为哪几个行业的成熟企业会率先在币改实验中取得成果？

张健：第一个问题答案是否定的，币改不是FOne，之前的公告写得很清楚。首先币改是主板C，现在主板有A区，B区：A区是成熟的区块链项目，B区就是一些新兴的区块链项目。主板C区主打币改。

FOne是创业板之前的定位的继承者，创业板扶持初创项目，创业版这次整体定位升级之后，创业板会专注于扶持成长期的项目，初创项目就交给FOne，FOne把上币权下放给保荐机构，吸纳真正优秀早期的项目可以进来。

其实币改没有那么容易，我们最近发了公告，有一个项目在申请我们主板C的首发，我们会去综合判断项目的准备和它本身的质地，还有它的整个商业模式或者说商业场景的成熟度。所谓币改会出现两类，比如我们最近正在观察提供技术服务的QOS，这是一个典型的，有成熟的商业场景，有大量的用户，同时也有长期的区块链准备的项目，它在申请我们主板C的首发。

刚才我说的这类项目是已经有所准备的，所以才能够很快进入到最终的审核和排期阶段，但是有些项目，他只有一个成熟的企业，但是对于通证经济，对于币改，企业内部并没有形成共识，并没有太多的概念，这个过程可能会比较长。

我认为，首先就要经历一个对于通证经济，对于token，对于coin这些概念非常清晰认知的过程。第二，对于币改如何能够发挥威力，能够设计和它原有成熟的产品或者商业模式结合起来，而且能够结合得很好，能够解决各种各样的原有的利益的冲突问题。所以说这个其实有一定难度和挑战的事。

如果总结下来，我觉得币改最大的困难就是两点。第一点，整个通证经济模型的设计。因为这个设计对于不同的产品、不同的企业可能不太一样，甚至对于不同的场景都是不太一样的，这是比较有挑战的。第二个难点就是整个利益安排。因为成熟的产品企业必将面临成熟的利益安排，它的股东结构、现在所有的资源，如何能够解决这些问题，这需要大量的沟通，需要大量认知层面的升级，还有决心，以及各种各样的问题。所以说这两点是最大的困难。

关于合规性的敏感问题，我是这么看的，所有的创新都会面临这样的风险，越是颠覆性的创新，这个风险越大。我们从历史上看，所有颠覆式的创新都会面临较大的风险，因为它的改动比较大。尤其是像通证经济这样，它的目标与核心是改造市场关系，它是底层的极具颠覆性的事，就会面临很多没有遇到的问题。在原有的整个合规框架内是没有这样的一些新兴的事物的，主要是这个问题。但这也是创新者必然面临的挑战。

为什么大家总喜欢第一个吃螃蟹的人？为什么第一个吃螃蟹的人需要勇气呢？如果这个东西没有挑战的话，大家都不需要勇气，就像干已经重复了千百遍的事一样，币改显然不是这样。我觉得这是必然会面临的，只要你要做这方面的创新，你愿意抓住新经济的机会，那你一定会承受一定的风险和挑战。当然我认为这个是未来的趋势，肯定是挡不住的。

而且我也不认为它是一个关键阻碍，我认为对于下决心要往这个方向做创新性探索的产品和企业来说，这并不是一个关键阻碍。我刚才说的两点才非常关键。首先一定是在互联网行业和金融行业，或者说这两个结合，比如我们经常说金融科技在这个领域有大量的机会。其它的领域机会也有很多。成熟的互联网产品也有很多这方面的机会，这个就不展开说了，话题太大。

问题4：区块链＋保险虽有不少机构在涉猎，但如今还无法得到广泛应用，那么与FInsur合作的新型保险社区是否只是一个噱头？“保险即挖矿”是交易平台吸引用户的福利发放，还是一种真正意义上基于区块链技术实现的保险互助？具体运作模式是怎样的？

张健：FInsur当然不是个噱头，这个问题在FCoin刚刚出现的时候也有很多人说，FCoin在做什么，是不是一个噱头？现在交易即挖矿，甚至行为即挖矿，挖矿的整个理念开始显露出方方面面普及的趋势。所以它显然不是，否则的话它不可能有这样强大的生命力。

所以，保险即挖矿的理念非常简单。我再重复一下，跟FCoin的理念本质上是类似的。FCoin的理念为什么交易即挖矿？交易所它的客户、它的用户就是交易者，那作为通证经济的核心理念，我认为整个商业体服务的主要对象，就像平台和用户之间的关系，它原来在商业层面是对立的关系，包括生产者和消费者，那我们希望用通证经济的思想改造完以后，他们是一个统一的关系，哪怕在利益上都是统一的关系。所以说，让交易者能够成为FCoin的“股东”，这就是交易即挖矿的本质。那同样，让投保人成为“保险公司的股东”，他们在利益上一致的，而不是对立的，是赚钱与非赚钱的关系，这个是我们一个长远的目标，这也就是我设计这个结构的初衷。

你很难想象在路上开的所有车，没有上保险就上路，因为交通事故的发生它是有一定概率的，一定会发生，所以说为什么我们会有交强险这种强制的险种，还有大家要花钱购买商业险。其实对于持有数字货币、数字资产的用户也一样，我们都面临着巨大的风险，但是我们却没有这样的工具，能够保障在风险事件发生之后能获得赔偿。所以说我觉得FInsur不仅不是个噱头，它将成为这个行业非常标志性的创新，而且将为这个行业带来巨大的福利。

问题5：交易所设置的平准基金目前运行的怎么样？是否有越俎代庖之嫌？真能平准市场波动，维持稳定吗？

张健：平准基金一期一个月的生命周期已经结束了，而且也已经在结算流程当中了。目前已经没有再运行了。平准基金的概念不是我提出来的，所以谈不上越俎代庖。我反复在说一个新兴的交易品或者一个新兴的市场，特别是它如果拥有很大的创新性，那大家在早期其实不知道对它怎么定价，而且又处在这样一个非常复杂的市场环境，又受到各种各样的谣言、各种各样的恶意攻击，所以说短期内波动会非常大，平准基金当时是在这个背景下推出的。

关于是否能平准市场波动的稳定，这个能不能主要还是看这个市场波动的因素和各种各样其他的情况。什么叫能？什么叫不能？平准基金一定能缓解市场大幅波动，你说有了平准市场，这市场就不波动了？或者说就不会暴涨暴跌了？这也不会。因为一个市场价格的形成，特别是短期的市场行为，很难预测，而且非常复杂。所以说他只能够平抑。

随着一些不稳定因素逐渐被排除，或者说随着平台的成熟，这些不稳定因素慢慢就不存在了。比如说早期还有巨大的信任方面的问题，那随着平台的运行，其实这方面的问题越来越小了。大家现在会觉得FCoin是一个非常可靠的平台，一直在努力把这个平台，把社区用户，把生态做大。那这样的话，其实有些早期的困难就不存在了。由于我们产品或者整个风控还没有那么敏锐的时候，可能会有一些恶意做空等各种各样的情况存在。随着我们产品后台监控系统的逐渐完善和成熟，那这方面的风险也会越来越小，所以说整个市场在这个过程中会逐渐走向健康。

问题6：你提过FCoin之所以能取得爆炸式的效果，是“通证经济”的胜利。能否以此案例，详细说说您对“通证经济”的理解？其强大的推动力在于什么，与之前传统的商业模式和激励机制比有何区别？

张健：我对通证经济的理解，这个话题太大，我很难展开讲。我说一些关键点，比如强大的推动力在于什么？刚才我提到了通证经济设计的结构和传统的商业模式和激励机制最大的不同，是生产关系的反转，怎么反转？刚才也提到，生产者和消费者这是一对，互联网常见的形式是平台和用户，其实它们都是类似的，就是一个服务者，一个被服务者的关系或者商品提供者和消费者之间的关系。这组关系在传统的商业模式下，他们在利益层面一定是对立的。因为商业机构的使命就是赚钱，从哪儿赚？从消费者或者用户那儿赚。

在传统的商业模型下，你去买任何商品或者消费任何服务，你和服务提供者和商品的生产者之间的唯一关系就是你支付给他费用，剩下没有什么关系。我们大家想一下，这个商业体为什么能存在？就是因为这些用户在付费。也就是说这些消费者和用户是这个商业体存在的依据，但是这个商业体如果发展大了，跟这些你能够存在的依据和前提并没有关系，那我认为这是传统商业模型的问题，未来一定会面临一次大的升级，而且这个升级现在已经开始逐渐展开了，我觉得它的解药就是通证经济。

FCoin就是这样一次通证经济的实践，随着FCoin的壮大和成熟，交易者逐渐成为FCoin的股东。他在上面不仅成为平台的用户，贡献手续费、进行交易，同时他也能够获得交易所的“股份”百分之百的返还，返还的FT可以永久享受到FCoin的收入分配，而且是平台80%的收入分配。这个在传统资本市场是不可想象的事，我给大家举个例子，传统资本市场基本上大家不去看分红，看分红太少。因为很多公司甚至都不分，常年不分红的公司太多了。大家去传统资本市场查查，分红的基本都是毛毛雨，大家也不care也不关注，分红的及时性又很差。

FCoin模式推出以后，因为币圈波动太大，早期大家还没有感受到这个东西的威力。随着FCoin的成熟,大家越来越能感受到我们这种收入分配的模式是极具颠覆性的，第一是它的分配比例如此之大。传统的上市公司分什么？不是分收入，也不是分毛利润，甚至不是分净利润，它有可能公司要留足现金为未来发展。而FCoin直接分的就是收入，而且是收入的绝大部分，平台收入的80%，并且及时性强，每天都分，这个如果放到传统资本市场，那绝对是颠覆性的一种理念。只是因为币圈没有建立起所谓的金融体系和金融的整个概念，还是处于比较混沌的阶段。对于事物的定价，对于事物的认知，都还处于非常初期的层面。所以，FCoin和FT的创造和威力需要时间去展现，我经常说的“让子弹再飞一会儿”。

FInsur也是一样，我希望未来各种各样的基于通证经济的项目创造新的模式，或者改造原有的模式也能够拥有这样的威力，让我们的客户和我们的利益成为一致，这个的威力我认为所有人都是远远低估了。因为一旦生产关系改变了，一旦服务的提供者和被服务者是利益一致的，整个做决策的过程、做决策的出发点和心态，所有的社区型的架构和未来所有机制设计和玩法都会发生改变，这个我现在越来越深有体会。

通证经济未来一定会显示出巨大的生命力，它将会对原有的商业模型、商业设计和公司制度产生巨大的冲击，这就是我对未来的判断。

问题7：很多交易所都存在机器人刷单的情况，这些用户都是没什么实际作用的，请问FCoin如何能让真实用户逐渐变多，以达到平台的良性发展。

张健：这就是交给时间吧，我们每天都在迭代，在创新，在做各种各样的机制成熟、机制完善和以机制成熟为目标的设计，剩下的只能交给时间。我们现在的用户和交易都持续在增长，它已经走上了良性发展的轨道。如何让真实用户变多以达到平台的良性发展？我觉得现在已经走上这个轨道，这就是我对这个问题的回答。

很多人还在指责我们所谓的机器人刷单，我认为，随着我们平台的逐渐成熟，更多的是量化交易，更多的是为交易者提供真正的福利。大家如果看近期的平台一些变化应该都能感受得到，这个我就不展开讲了。

问题8：请问FCoin改变了业内哪些潜规则、显规则？

张健：我们跟所有行业的交易所最大的不同就在于我们的数据几乎都是透明的，这个在我们的首页就能够看得出来，而且随着我们研发的深入、产品的深入，我们的透明程度会一直增加。这在传统的行业是无法想象的事，现在没有哪家公司公布它的收入，不需要给用户分，当然就不需要公布了。我们所有的数据都是没有办法去伪造的。因为如果是一个黑盒，并不需要向公众披露数据的公司，那么是有这个能力去所谓造假刷量的。而我们没办法虚增，我们的数据是真实的，我们没有这么多钱付给用户，所以，数据透明是带给这个行业第一个大的规则上玩法上的变化。

第二，很多用户说我们平台赚了很多钱。但是比较其他平台，即使在这些平台赚了很多钱的前提下也没有分给用户什么利益，我们赚的钱80%分给用户，相当长的时间内我们100%分，FCandy出来之后，在我们的机制设计中几乎全部的收入或者绝大部分的收入都会投入到回购FT投放FCandy，然后分发给社区用户形成一个循环。那些指责我们“敛财”的人是无脑黑，因为他没有看到这个行业现在的现状，当然还有一些懂的用户一看就明白了。关于FT，关于FCoin我希望大家看的更加长远一些。FT它总量是有上限的，而且你只要持有FT一天就能分到一天的收入分配，你只要哪怕持有一个小时都能分到这一个小时的收入分配。对于FT来说，它对这个行业带来的影响和变化才刚刚开始，大家拭目以待。

问题9: 张健总你一直说市场要发现FT的价值，但是你说了这句话之后FT价格一直在跌，市场为什么与你对价值的判断有如此大的差异？

张健：FCoin才上线一个多月，这么短的时间去谈一个新生事物的价值真的是太早了。我就举个例子吧，很多年前很多人问我，你总是说这个比特币有价值，为什么比特币一直跌呢？问我的那个时候比特币从8000跌到900，那时候很多人问我这个问题。我说对于比特币价值的判断要以四年为单位，你以几个月为单位判断是不准的。

如果拿四年为单位画比特币的K线图，大家看看是什么样的一个K线图。短期的价格是不可预测的，而且它受供需影响非常大，受到各种判断的不统一、早期对于新事物的不认可，甚至是谣言，各种各样的因素太复杂了。短期一个交易品种面临的因素太复杂了，但是长期一定是价值决定，这是毫无疑问的。在FCoin首页有一些数据，那个市盈率居然在0点几，大家有兴趣的话去A股找找，看一看有没有0点几的市盈率。A股市盈率最低的公司它的市盈率是多少？再看一看这些真正的创新型的互联网公司或者是高科技公司市盈率都是多少，然后大家自己去判断吧。

“倍增计划”现在已经改了，我一开篇就提到了，现在已经不返还FT了，因为“倍增计划“作为活动，“所有赠予社区用户的福利”都以FCandy的形式返还，这是未来的原则。只有交易即挖矿，交易费百分之百返还成FT这个是不变的，这个也不能变，我在每个公告下面都写了这个不变。为什么？因为这是创建FCoin的初衷，就是让交易者成为FCoin的“股东”，这个初衷是不能变的。

问题10：张总您好，这两个问题可能会有一点尖锐，这两天官网公告说FT币价出现异常波动，然后也有媒体写文章说是有一个“黑暗幽灵”团队在恶意做空，并且暗指这个团队与币安有关，币安何一则在社群里称这是FCoin买币安黑稿，您对此有没有什么要回应的？另外，CZ昨天在韩国首尔媒体问答会也称“FCoin模式无法持续，是在不断地卖新币，可以看到这些币一直在跌”，您怎么看待CZ的这番言论？

张健：我再回答刚才一个所谓尖锐的问题，其实一点都不尖锐。第一，我们官方公告说了异常波动的问题。我们确实发现有人恶意做空，非常的明显，这个有真凭实据。恶意做空结果就是这样，通过连续的程序化交易，去引导整个市场的走向。所以这也是为什么我们紧急采取了措施，限制了3个FT交易对的卖单委托量。当然，这对于正常用户一点都没有影响，因为正常用户就正常买卖，对于正常的用户我们的限制是不会受到影响的。对于恶意用户，他就缺乏了用这种方法去引导市场恶意做的基础。这是我们针对性推出的一个紧急措施。

至于媒体文章，这是第三方团队他们自己的调查，这个我不发表评论。但是他们确实向我们反馈了情况，但是我们官方对此没有评论。

关于CZ说的话，我觉得，这个说有什么用呢？你为什么反复提我呢？如果我没有威胁到你，你为什么反复提我？这个很奇怪。说没有用，要看事实。

问题11：FCoin上线两个月，发展迅速，交易量第一，确实厉害，但币安当上第一花了3个月，真实交易量第一。FCoin现在生态玩的很好，但交易体验很差，无交易深度，网页卡死，App不如第三方软件，PC端遥遥无期，请问作为一个交易所，交易二字是否应该得到尊重？得到重视？这个尊重的意思是他在你那里的优先级。

张健：如果你说的是优先级，我这样回答，假如说安全稳定和用户体验之间，在我们有限的资源下只能先完成一个，你觉得哪个更重要？我们选择前者，我们一定是夯实核心能力，再逐步优化用户体验。因为我们还处于发展早期，我们发展速度也非常快，所以说我们需要有大量的在机制成熟、安全和稳定方向的投入。交易所的核心并不仅仅是用户的体验，大家知道如果你看传统资本市场，根本看不见交易所在哪里。你交易股票是登陆上证或深市吗？当然不是，你登陆的是各个券商，大家看到的前台界面都是券商而不是交易所。目前，我们要夯实交易所的核心能力，在这个前提下，我们会尽最大努力完善所有的交易体验。

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