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vivo成立AI全球研究院 全球范围聘请首席科学家

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-01 04:00

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vivo成立AI全球研究院 全球范围聘请首席科学家


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，vivo宣布成立AI全球研究院，研究院的人才体系和组织架构搭建完毕，并已面向全球聘请首席科学家。

据了解，在2018年初的vivo战略规划会上，vivo高层对内宣布成立承载人工智能战略落地的实体组织――“vivo AI全球研究院”，进行人工智能领域的基础科学和颠覆式技术创新研究。在宣布该消息的两个月后，研究院的人才体系和组织架构搭建完毕，并已面向全球聘请首席科学家。

在2018年4月的博鳌亚洲论坛上，vivo公司创始人兼CEO沈炜曾经表示，人工智能和5G的结合将会是5G时代手机发展的趋势。沈炜认为，人工智能将会赋予手机学习和思考的能力，5G和AI的结合，将会使手机从“智能手机”进化到“智慧手机”的阶段，手机将会成为智慧的数据中心和服务中心。

vivo将会加大在人工智能的投资布局，加强研发投入，以及硬件基础设施的投资，也会加强与各个AI技术公司以及各种技术研发机构的合作。vivo副总裁周围曾在采访中向记者透露，人工智能是手机行业未来10年的方向，对此vivo公司也将人工智能列入公司未来的战略发展重点。

vivo围绕人工智能的研发团队急剧扩张，并已在深圳、北京、杭州、南京以及美国的圣地亚哥5个城市，投资设立AI全球研究院，周围本人将亲自出任vivo AI全球研究院院长。通过成立AI全球研究院，vivo希望聚集业界优秀研发人才，以打造人工智能软硬件平台，推动手机平台完成从“智能”到“智慧”转变，带给用户更强大的功能和更贴心体验。

周围认为，通过采用人工智能技术，手机平台可以识别用户的使用场景，并且为vivo上亿活跃用户提供各种智慧的服务能力。

针对人工智能的投资，vivo内部已经确立了一份3-5年的中长期发展的战略规划，AI全球研究院的设立，以及从全球范围内聘请首席科学家只是一个开始。vivo表示是第一家设立专攻人工智能方向研究院的中国手机公司。

在具体的研究领域和方向上，目前已设立的5个AI研究院分部会各有侧重，其中包括知识图谱、自然语言以及机器视觉等领域，也包括其他具有前瞻性的技术发展方向和领域。这5个城市也是目前中美AI人才比较集中的城市。

此前，vivo已经与众多人工智能技术创业企业建立了广泛深度的合作，在硬件以及算法方面，vivo和这些企业共同研发投入，其成果已经具体应用到vivo的手机产品上。vivo也曾经广泛考察国内外主要的研究机构，逐渐与更多的学术研发机构建立合作，涉足人工智能前沿研究领域。

过去一年，vivo一直在全球范围内招聘人工智能研究院首席科学家，具体人选已经基本敲定。周围透露，vivo AI全球研究院的首席科学家人选，“会是一位全球人工智能领域代表性的华人。”（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216936-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:手机研究院人工智能AIVIVO

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