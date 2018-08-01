航空航天专家李小光出任京东无人机首席科学家

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科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，京东集团今日对外宣布，国家“千人计划”特聘专家、南京航空航天大学飞行器系统工程与集成研究中心主任、博士生导师李小光教授加入京东，任京东无人机首席科学家。

京东方面表示，李小光教授将充分发挥其在大飞机设计方面的杰出技术专长以及在航空航天项目管理方面的丰富工作经验，负责京东物流无人机发展规划与研发设计，并带领京东无人机研发团队，推动京东空地一体智能物流体系建设。

李小光教授拥有美国普渡大学航空与机械工程博士学位，历任美国通用电气公司飞机引擎公司、美国波音公司资深工程师、总工程师、项目团队经理等职，取得了美国注册航空与机械高级工程师资格，拥有美国波音公司资深五级工程师资质；2013年，李小光入选国家“千人计划”特聘专家，同年成为中国商飞特聘高级专家，从事C919和ARJ21国家重大型号商用飞机的研发工作；2015年底，李小光受聘南京航空航天大学，创建了全国高校第一个“飞行器系统工程与集成研究中心”。

京东方面资料显示，在航空航天专业领域，李小光完成科研报告200多份，申报无人机和飞行汽车相关国家发明专利和实用新型等专利近30项，曾领导波音737-800、波音747-8客／货机、波音787-9等机身及机翼设计研发、系统集成工作，连续两年获得波音杰出贡献奖。

京东表示，李小光加盟京东担任无人机首席科学家，将带领京东无人机研发应用更进一步，突破超重型民用物流无人机在全球的研发空白，助力京东“干线-支线-末端”三级航空物流体系的梯度布局落地及其与京东智能物流仓储设施的无缝对接。

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