外媒评拼多多:网上大集市 便宜到用户买上瘾

图示:在过去的两年里,45岁的李先生已经通过拼多多购买了价值近1000美元的商品——这相当于他两个月的收入。在他的采购清单中包括有一个充气划艇,一个钓鱼包和一辆供年幼女儿玩耍的樱桃红色玩具车。

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息,据国外媒体报道,作为目前中国市场最受欢迎的购物类应用程序之一,拼多多在过去一年中吸引了近3.5亿客户,这甚至超过整个美国的人口总和,预计其母公司将于当地时间周四在纽约纳斯达克证券交易所上市。对于拼多多来说,如何改变平台作为低价商品集散地的单一特点或许是其业务转型的最重要问题。

从苹果、Gucci到特斯拉,许多中国的消费者都迷恋这些国际大品牌。但另一部分人群喜欢的是售价2.5元的耳环,10元钱的手机充电器和售价仅30元的50卷卫生纸。而这些人都是拼多多的顾客群体。拼多多是一个中国应用程序,在过去一年吸引了近3.5亿客户,超过了整个美国的人口总和。预计其母公司将于当地时间周四在纽约纳斯达克证券交易所上市,这距其成立仅仅三年时间。

拼多多闪电般的快速崛起表明,尽管像阿里巴巴这样的老牌互联网企业的影响力非常之大,但中国的互联网初创企业仍在迅速崛起。它还从一个侧面说明了互联网服务并未覆盖到所有的中国消费者,尚有大量市场等待占领。

这些消费者生活在这个国家繁华的大城市之外,他们生活在超过10亿中国人称之为家乡的城市、城镇和村庄里。他们年龄偏大,往往对互联网的了解并不太多。通常来说,他们对便宜货没有什么抵抗力,也常常会仅仅因为价格便宜而买上一大堆并不很重要的东西。

在中国的南方城市佛山,李天强(音译)和他的妻子用三轮车向工厂工人们出售米粉和其他早餐食品。在过去的两年里,45岁的李先生已经通过拼多多购买了价值近1000美元的商品——这相当于他两个月的收入。在他的采购清单中包括有一个充气划艇,一个钓鱼包和一辆供年幼女儿玩耍的樱桃红色玩具车。

李先生知道自己有点上瘾。他有买了后悔的东西吗?自然有几样。

李先生购买的东西中有些仅仅是出于好奇。也有些商品的质量很差,以至于收到货物后李先生就把它扔掉了。他说,他为女儿买的一些玩具特别糟糕,其中包括玩具娃娃、小提琴和电子琴。

不过,这一切都很便宜,他说他不介意偶尔因产品质量低劣而上火。

“这没什么,真的,”他谈到自己在这款应用上花的钱时轻描淡写地说。

多年来,中国一直是大规模生产低端商品的代名词。但这种情况正在改变。工资在上涨,迫使制造商在质量上进行竞争。政府也希望通过更多创新培育出全球知名品牌。像小米和华为这样的电子产品制造商正在大举投资于产品设计、追求时尚潮流、进而获得更多声望。

然而通过观察人们在拼多多上的购物行为,你就会注意到许多中国消费者最关注的仍然是商品价格,而低端产品供应商仍然是中国经济的重要组成部分。 拼多多应用程序的主页是一个关于杂货、快销品、时尚、家居杂物和电子产品的大杂烩,所有这些商品都带有几乎不可能的价格标签。

图示:在疯狂奇怪的产品选择,近乎于零的价格标签,纷繁复杂的优惠券和交易弹幕以及购买商品的便利性之间,这种购物体验感觉不像在真正买东西而更像是玩购物视频游戏。

一条有弹性的“花花公子”男士长裤标价不到20元。10斤大米售价仅为27元。一套印有狼头图像的四件装三角内裤只有13元。一个底部写着“LOL”的紫色水壶是20元。一个能够绕到脖子上,让用户躺下来观看视频的粉红色颈部智能手机支架只有6元。而一个振动的腹部电动带据说有助于减掉脂肪售价也只有40元。

而且送货始终是免费的。

拼多多希望购物者让他们的在线朋友也参与其中。团购订单可享受更多折扣。说服他人注册的新用户将获得一系列免费商品的奖励。应用程序中的小弹窗提供了信息实时更新,让用户感到他们浏览的商品正在被抢购,从而产生了紧迫感。仿佛每个人都获得了很多优惠,而你却没有。

在疯狂奇怪的产品选择,近乎于零的价格标签,纷繁复杂的优惠券和交易弹幕以及购买商品的便利性之间,这种购物体验感觉不像在真正买东西而更像是玩购物视频游戏。在提交给监管机构的文件中,该公司将该应用称为“好市多(Costco)和迪士尼乐园(Disneyland)的组合”。

拼多多在2015年才开始上线运营。它发展迅速,吸引了包括风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)和中国互联网巨头腾讯在内的强大投资者。该公司总部位于上海,预计将在本周的股票发行中筹集14亿美元。这将使其估值超过200亿美元。

然而,正是由于拼多多提供了太多的廉价商品,以至于在销售商品的总价值方面仍远远落后于其竞争对手。目前拼多多还没有实现盈利,其表示这去年消费者在该平台上的平均开销不到90美元。这使得每名购物者为平台带来的营收仅为1美元上下。

市场研究公司弘亚世代(Pacific Epoch)的上海分析师Steven Zhu表示:“这或许是你所能获得的最低质量流量。”Zhu补充说,如果靠老年人来推动拼多多的受欢迎程度,那么在这种情况下其长期增长的前景堪忧。

图示:拼多多应用程序的主页是一个关于杂货、快销品、时尚、家居杂物和电子产品的大杂烩

该平台也被指责充斥着仿冒产品。上周,该公司因在美国侵犯商标权而被起诉。

拼多多拒绝就此发表评论。但在向股票监管机构提交的文件中,该公司表示要立即从该应用程序中移除假冒产品。今年,该公司的创始人谷歌前工程师黄峥(Colin Huang)向中国商业杂志《财经》描述了他的价格与质量理念。

黄先生告诉《财经》杂志,他自己的母亲向他抱怨说,她在这款应用上花了10元买了九个芒果,但其中有两个都已经烂掉了。不过,他说,她仍然在继续使用拼多多。“如果你能以10元的价格买到七个好芒果,那你就不会吃亏了,”他说。

在大多数情况下,康夏(音译)对这种说法表示赞同。康女士今年52岁,是生活在中国西南城市成都的一名退休人员,她使用拼多多购买鞋子,衣服和小玩意—— “相当多”,她说,“虽然质量并不总是很好。”

今年春天,她曾两次因买到劣质商品而感到懊恼。首先是一个售价35元的衣柜,这个衣柜是由彩色织物面板和“真正的木头”框架组成。她只需要轻轻一碰便会摇摇欲坠。然后她又买了一件带有花卉图案的雪纺裙子,花了不到40元,其中还包括一件搭配的黄色T恤衫——但裙子的侧面可以看到锯齿状的毛边。

康女士说她现在不太可能仅仅因为价格便宜而在拼多多上买东西。但她仍然每天都会使用该应用程序浏览商品。

对于中国电子商务巨头来说,如果价格合适,许多购物者将会购买几乎任何东西。但从另一方面讲,这并不是一个受欢迎的消息。

为了留住客户并避免与市场监管机构的冲突,去年为超过5亿买家提供服务的阿里巴巴一直在与其淘宝市场上的销售假货行为作斗争。而拥有约3亿买家的零售商京东(JD.com)一直在追求高端品牌,并在可靠性方面赢得了不错的声誉。

阿里巴巴首席执行官张勇(Daniel Zhang)最近在旧金山的一次活动中表示:“不时就会有新的市场参与者,但问题的关键在于他们是否可以维持下去。我们自己也在不断前进。”

特里·姚(Terry Yao)住在中国东北部的小城市丹东。在浏览了拼多多上的几款运动鞋之后,他说,零售价超过600元的商品只占其中的一小部分,他对平台上运动鞋产品的真实性表示怀疑。

“中国已经取得了日新月异的发展,”姚先生说,“但如果这些三四线城市的居民只能使用像拼多多这样的东西,那么在某种程度上感觉就像经历了一场巨大的失败。感觉我们自己落后了。“

总部位于北京的市场研究公司天灏资本(T.H. Capital)创始人兼首席执行官侯晓天表示,拼多多的业务并不一定永远处于讨价还价的境地。既然现在已经用低廉的价格吸引了这么多用户,未来它也可以像阿里巴巴那样做并保持高价。

侯晓天表示,“一旦你获得了这种信任,你就可以从当前的业务模式中脱颖而出,创造一个新的业务。”

当然,这可能会让那些对低价商品最狂热、对价格最敏感的消费者感到厌倦,但可能会提升拼多多在其他消费者中的地位。

34岁的张华金(音译)是广州一家科技公司的经理,他本月在拼多多上买了一部iPhone 7 Plus。或者他认为他买的是一部苹果手机。到货的的确是智能手机,但它不是由苹果制造的。

不过,张先生最终讨回了他的钱。他说,如果拼多多能够改进质量控制,并帮助大品牌直接在应用程序上销售,他可能会再次从那里购买商品。

他表示,淘宝成功实现了转型,购物者的期望也随之发生了变化。在淘宝上,张先生说,“每个人都已经知道应该以什么价格出售什么样的产品。”(晗冰)

