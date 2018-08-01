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华为颁奖Polar码之父 致敬基础研究和探索精神

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-01 07:03

华为颁奖Polar码之父 致敬基础研究和探索精神,华为 polar 5g 信道 通信技术

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，今天，华为在深圳总部举办隆重颁奖仪式，为5G极化码（Polar码）发现者、土耳其Erdal Arikan教授颁发特别奖项，致敬其为人类通信事业发展所作出的突出贡献。百余名标准与基础研究领域的华为科学家和工程师也获得了表彰。

华为颁奖Polar码之父 致敬基础研究和探索精神



产业振兴的根本在于基础研究，科学家们数十年厚积薄发所形成的理论突破，为产业技术发展指明了方向。经过2G、3G、4G无线通信技术演进，人类即将踏入5G时代。Erdal Arikan教授2008年公开发表了Polar码论文，开拓了信道编码的新方向，是世界上第一类能够被严格证明达到香农极限的信道编码方法，能够大大提高5G编码性能，减低设计复杂度，确保业务质量。2016年，Polar码成为3GPP5G NR控制信道编码。

颁奖仪式上，华为创始人任正非向Erdal Arikan教授颁发了奖牌，奖牌由巴黎造币厂设计和精制，正面雕刻胜利女神形象，嵌入了巴卡拉红水晶，寓意新的通信技术引领时代发展。

Erdal Arikan教授在接受颁奖后发表了获奖感言。他表示“今天，我非常荣幸获得华为颁发的这个奖项。极化码能在短短十年内就走出实验室，成为一项标准，离不开华为领导和工程师的远见卓识以及在技术方面做出的贡献。我对此感到非常高兴。作为研究人员，最大的奖励莫过于见到我们的构想成为现实。”

华为轮值董事长徐直军表示，“5G标准是全球基础研究与技术进步的结晶，更是全世界数十家公司、数万科学家和工程师、十数年的努力而开创的，我们对Arikan教授及所有为5G做出贡献的华为员工、众多学术界专家和教授致以诚挚的感谢！”

早在2010年，华为识别出极化码作为优秀信道编码技术的潜力，在Erdal Arikan教授研究基础上投入进一步研究，经过数年长期努力，在极化码的核心原创技术上取得了多项突破，并促成了其从学术研究到产业应用的蜕变。

“5G标准的诞生是一个新的开始，我们将继续努力，让包括Polar码在内的所有5G技术更快、更好地为社会创造价值。同时，我们衷心希望这样的产学研的紧密合作可以继续发扬光大，为信息技术产业乃至人类社会的发展创造更多的奇迹。”徐直军说。

华为还表彰了百余名基础研究与标准领域的华为专家。他们成功地进行了5G-NR的基础研究，突破新波形、新编码等8大创新技术，与产业伙伴共同开展关键技术联合验证，推动标准的制定，顺利完成3GPP R15标准，并率先完成IMT 2020 5G各阶段测试，各性能指标超越ITU三大场景所有关键指标。作为5G标准的主要贡献者和专利权人，华为将一如既往遵守公平、合理、无歧视（FRAND）原则，共同构筑5G生态。

华为长期重视对研发创新的投入，过去十年累计研发投入近4000亿人民币。面向未来，华为将加大基础研究投入，每年150-200亿美元的研发费用中, 20-30%将用于基础研究。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216939-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为5G通信技术信道polar

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