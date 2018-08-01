三星玄龙骑士Z：轻薄与高性能兼顾的游戏本

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，在PC行业相对低谷时期，游戏本一直呈现了稳定上升的状态。三星从PC到笔记本走过了30多年，在2017年年初发布了旗下首款游戏本：玄龙骑士。

今年4月份，三星发布第二款游戏本：玄龙骑士Z，直击了当前游戏本笨重、散热差、噪音高等痛点。三星相关工作人员近日详细解说了，玄龙骑士Z如何在轻薄之上兼顾高性能。

轻薄兼顾高性能

“轻薄”已成为笔记本发展的重要趋势之一，也是游戏本竞逐的重要战场，但是当前市场上游戏本的厚度普遍在21毫米左右，外壳大多是塑料材质，重量通常会超过2.5公斤。

三星玄龙骑士Z的机身厚度17.9毫米，A面采用铝合金金属设计，重量为2.3公斤，可以被随身携带，随时随地开启激战。

同时，玄龙骑士Z搭载了最先进的英特尔第八代H系列六核处理器，显卡采用NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-P，支持带宽2400 MHz的最新DDR4内存。

“即使是对内存频率要求很高的《绝地求生》，玄龙骑士Z也始终能够流畅运行，游戏之外还能用来处理复杂的大型设计、3D影像工作。”三星方面表示。

目前市面上很多轻薄本为了平衡厚度和性能而选择Max-Q显卡方案，一定程度上对性能进行了阉割，而玄龙骑士Z采用的显卡是Max-P标准版，在轻薄设计的基础上仍然兼顾了高性能。

独特散热设计：龙鳞散热系统

散热是游戏本最大的弊病，由于要让大量发热元件挤在那么狭小的空间内，如何将热量快速导出成为游戏本在设计之初必须考虑的问题。

外观上看，玄龙骑士Z的C面上半部中间位置采用镂空设计，与D面龙鳞底纹相配合，完全通透，有利于空气流动。此外，键盘的设计上，玄龙骑士Z将键盘移到下方，触摸板设计在键盘右侧，从而将处理器和显卡下移至搭载电池与固态硬盘的部分，有利于键盘上方散热，不烫手。

三星电子中国区笔记本产品经理贾松为媒体进行了拆机，详解龙鳞散热系统。

拆机后，首先看到的是两个风扇，每个风扇的厚度为0.35mm，各53个叶片，并配备Dynamic Spread VaporChamber（动态扩散蒸汽室）。两个风扇的中间处有一个真空均热板，热量会慢慢覆盖到其它边缘。

据介绍，玄龙骑士Z这种新型散热设计，比上一代产品多循环15%的空气，大大提高了热传导效率。玄龙骑士Z 75%的热风从后面排出，避免与玩家接触。

三星之所以能够在在高端游戏设备市场取得良好口碑，是因为其直击当前游戏本笨重、散热差等痛点。三星电子大中华区移动通讯事业部Tab/PC PM长金洙永表示，三星拥有集研发、设计、制造于一身的全产业链，尤其是在内存、主板、硬盘等关键领域拥有核心技术。从PC到笔记本三星走过了30多年，期间每一款产品的面市都必须经过近乎“残酷”的质量测试，以确保带给用户放心使用的坚实品质。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216940-1.html

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