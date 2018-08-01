数字资产交易所混战,怎样笑到最后?

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月26日消息，据媒体统计，目前大大小小的数字资产交易所已经近万家，投资者希望选择靠谱的交易平台进行投资，同时了解数字资产行情，区块链项目希望可以通过它的数字资产通过这个交易平台来登录更多的交易所，让其拥有更好的流通性更大的交易量，同时各交易平台希望可以这场混战当中脱颖而出，当今众多交易所混战，到底谁可以笑到最后？不久前在海南举办的2018 Okex产业共赢大会上，六位行业代表人物共议交易所，对当前火热的交易即挖矿模式、交易所如何留存用户和去中心化交易所进行探讨。

以下为圆桌论坛实录，根据速记整理，略经编辑：

于隽：首先我想请教一下各位嘉宾如何看交易所交易即挖矿的模式。

许超逸：第一，交易即挖矿非常符合区块链的社区文化，实现了社区共治，让用户成为股东跟你分享收益，是一种创新的交易所的经营方式，这一点不否认。

第二，我认为仅仅有交易即挖矿并不成就一个交易所，我们看到最近几个月来模仿的模式很多，但是几乎大部分没有做起来，甚至有的平台币跌了几十倍死的很惨，我们看到的异军突起不仅仅交易即挖矿还有裂变模式还有分红，。

第三，无论是说我们看到的交易所交易费的模式，平台的模式，还有分红的模式，以及现在交易挖矿的模式，包括生态交易所的联盟模式，本质上应该叫做交易即服务，我们把交易即服务当做交易所的未来，我们尽可能为平台上面的项目方用户提供更好的服务，这个是每个交易所应该面对想的问题。

徐英凯：第一，通过交易即挖矿激励这些交易所创造更多的市场深度，扮演了原本矿工的角色。

第二，通过这样的激励这样让使用者更好的便利性还有使用的跨界。

第三，其实相对来说比较敏感的，因为大部分的平台币其实按照法律界定都是权益性的代币，通过交易即挖矿分发代币就完成了变相的ICO行为，这个会有一定的法律风险还有门槛。如果把交易即挖矿看作一个完全的资金游戏的话，有的交易所把这个游戏玩的很转，但是大家看到了所有的K线都是倒逼的。但回馈客户优质资产才是交易所的价值来源，大部分的单纯交易即挖矿的交易所并不具备这样的潜力或者资质。

刘小鹰：首先我想从结果角度来看，交易即挖矿帮助一个新的交易所很快的吸引大量的用户。很多的交易所以挑战者的身份开始跟进，新交易所怎么样短时间积累大量的用户流量，但是从效果来看这个模式不见得是所有交易所都能做成功的，大量的消费没有做起来，我们看到最近还有一些锁仓即挖矿，但依赖平台的用户跟传统的矿工不一样，所有平台用户都希望赚钱，希望平台币挖出来可以每天分红，分到很多的利益。

看好的他们把分红币又去挖矿，周而复始把成本降低了，这个平台币价格很难持久，矿工本身都是赚快钱的人。

孙健：我们投了九家交易所，相对模式比较多，模式出来的时候跟很多交易所商量这个模式，第一方式不是很新鲜，传统的金融市场用很多的，区块链世界里交易所跟券商身份结合为一体了，传统世界的券商经常用这种交易即送红包或者返利的模式拉新，新的券商作为获客必须做一些补贴措施，这个就是交易即挖矿模式了。

放在区块链大家觉得这个事比较新鲜，其实传统金融世界里面已经用很多了，银行体系也是一样的，刷新信用卡有积分回馈也是奖励的方式，另外一块我们的方式还是很创新的，就是一个新的交易所起来的时候一定要想你的用户从哪来，为什么用户要来你这里做，为什么用户来你这里交易，所以新的创新玩法诞生了一个出发点，必须要有一些新的玩法可以触动这个老交易所的利益，然后可以打动新的用户的新这帮人才会来这里玩，这个方法促进了比较老比较大的交易所利益，就是把钱拿出来补贴用户，这个圈子用户比较小的，这个一定老的交易所转到新的平台来的，目前来看我们看做的比较成功，因为还有后续模式推出来，但是模仿交易所，不管老的交易所还是新的交易所方式都是对于这个方式的潜移默化或者背后证明这个方式有效的，我们自己来看这个方式还是一个很OK的方式。

之前曾经在一个会议上说过，下一步交易所一定出现一波以流量渐长的交易所，下一步一定还会有另外一波以流量玩法为渐长的交易所出现，应该今年就会有。

张璐：我们现在投了15家交易所，所以认同了刚刚孙健总的说交易即挖矿事情，这个其实传统金融行业已经非常常见了，区块链里面我们认同创新性的，我们可以觉得他是一种非常创新的经济模式，他背后的我们可以看到的这么多的追随者，意味着这个背后面临着还有很多生产力的体现，因为至少区块链的板块这个模式很初期的，我们必须非常辩证的看待这个问题。

交易即挖矿模式本身有一定风险，任何创新模式都是有风险的。交易所本身在参与交易即挖矿前要想透彻，首先对交易即挖矿模式的认知是否足够透彻，还是浮于表面大家上了我也要上，然后对于根本的用户体验还有对于更大的交易额有没有做好更加深刻的准备。交易即挖矿这种创新的模式我们也等待着时间去验证他，其实区块链本身就是不断的迭代创新精神，所以这个点上面还是非常认同新模式的出现。

刘雨龙：我可能是交易所看的最少的投资人，这个问题在于平台币是不是好的发明，商业模式可能是一个好的发明，交易所重要的是流动性当然还有安全性便捷性实用性，流动性交易所的命根，怎么样获取流动性是吸引更多人参与。

在传统行业里面只有大客户可以拿到非常好的费用，但是在分布式市场里面如果一开始就把利益给每个人，吸引更多的人进来参与提供流动性过程当中，到了一定程度之后产生真实的交易深度，这个也算把交易所带活了。第一步这个商业模式被证明有效的，已经被各大交易所产生了巨大威胁，可以看到有些交易费是不是便宜，大家开交易所要做线上分发的模式，所以看到了传统现在已经有的这种行业领袖产生了压力，然后这个都是对于促进行业发展非常好的，我觉得下一步真正的就是互联网的模式，现在拉新有了，你的留存在哪，留存其他方面可以提高上去，交易所大家玩一玩就走了。下一个问题，你对这个区块链通证经济是不是足够多的理解，有些平台币稀释的太快，后来的人可以根据经验逐步的使生命周期变长一些，而不是最先来的把所有羊毛都拿走了，接下来进入行业的没有东西了。

于隽：刚才台上的嘉宾已经达成了一致，交易即挖矿确实吸引眼球流量的方法，但是带来了恶意刷单等等的问题，下一个问题想问一下各位，对于交易所来说什么样的规则可以真正的有效激励用户和优质项目的真实留存。

刘雨龙：首先要可以让真实的交易留存下来，可以吸引足够大的流量进来，使真正的刷单人变得很少，然后压到足够低，当然非常注重安全性，接下来我们会讲去中心化，其实这次来聊天，建立这个品牌很难，但是一次有问题大家就不会相信你了，安全是可以吸引足够的人来用产品的。

张璐：任何的商业模式都有一个非常长的过渡期，早期流量大战我们丰富获取流量的方式，吸引流量下一步就是开始逐渐的成熟商业模式，流量切割转化最后沉淀以及升级等等的。现在很多交易所刚刚通过交易即挖矿获取了非常多的流量，数据也非常的好看，下一步就是流量来了之后做什么。怎样可以给用户最好的体验，我觉得光光只是看到平台币单线激励的方式是非常不够的，

多维度的全套解决方案，让大户和散户在交易体系内都有非常好的体验并且愿意长久里面生存，这样交易所也能得到相应多维度的利益回报。

孙健：如果交易所可以保证公正公平公开，它的规则不要一直变，可以延续一套比较透明让所有用户信任的机制，这种机制下面这个交易所的运营才算比较OK了。现在大部分的交易所比较难做到，我深知有些交易所专门坑量化机构用户。

第二块就是个人用户了，个人用户比较多的一点大家其实觉得交易所如果可以保证系统稳定性，保证你整个产品的体验安全性，然后整个产品的体验上面只要做的相对比较好就够了。

刘小鹰：我从管理角度来讲，因为做任何事情要做好都需要稳定的管理团队。因为我自己也有一个上市公司，我看到港交所他们的管理非常严谨，但到了区块链其实是百家争鸣，因为不需要去监管也没有什么谁来批准你去开交易所，很多人知道区块链的交易所是食物链的顶端，、但真正的交易所做好持续很难。

第二，必须要有金融的支持，你怎么样去处理这么大的变化，这么多的衍生品还有很多的交易量，这个里面学问非常多，做杂了自己会亏很多钱。我们看到流量大部分集中在头部，头部交易所有很多的优势，因为资金、实力、运营、管理经验、人才、影响力各方面的规则成熟，头部交易所很大机会，尽管很多人挑战竞争，只要拥有一个开放的心态可以包容容纳更多的创新，因为本身区块链就是一个很包容的地方，很讲究这种创新和共享，应该来说可以制定更多好的规则让用户得到更大的利益，从而使交易所可以由更加长久的经营。

徐英凯：我自己之前运营过交易所，我讲几点应该说不是交易所的核心但是涉及到系统性风险的要素，大家讲的最多可能技术安全，如果交易所出现特别大的技术安全问题，一个方面你即使有很强的资金实力也会失去市场的口碑信用，所以技术安全一般来说都是我们运营交易所的前提，没有保证这个前提，做任何的市场运营最后都是把钱送给了黑客或者送给了自己团队内部管理失控出现的问题。

还有整个法律的合规，大量的交易所都有法律通道，法律通道一定程度上未来都会成为各个国家监管的一个重要的关口，不管是在韩国日本美国还是欧洲的一些比较小的国家，所以如果说你用了一个未来可能不太合规的方式进入交易所市场当中，万一第三方关了这个资金也拿不回来。

第三，我们整个交易所的运营策略，尤其是我们给坐商提供的服务，我们自己的一个上币策略，这个是不可逆的，比如说上了一个币很难说下架或者觉得不好要关停，一旦上了一些不太可能带来真正的协同效益或者交易所带来额外价值的币，这个币又变成割韭菜的游戏，这个对交易所口碑影响很大，即使交易所说这个币怎么样做跟我没有关系，但无论如何会有很多责任，因为通过交易所上了这个币。这个其实OK这个方面做的比较领先好的，OK做的不足就是针对于机构客户可能这边做的服务相对来说偏少一些，但是产品种类方面可以满足大量不同人群还有不同客户的需求，并且不同的行情之下大家选择可能不太一样，行情好大家选择现货交易因为流动性比较好，行情比较差的大家选择期货合约交易，通过这样的多样化的产品服务满足不同客户的需求，可以这些客户留存下来。

许超逸：关于这个表达三个观点，第一交易所不要作恶，很多小的交易所都在作恶，比如说发空气币圈钱，造项目方的假币还有挪用各种资金等不好的现象。交易所本身一定不能作恶，再一个，交易所要有契约精神，规则保持稳定，不要今天一个规则明天一个规则改来改去。第三点，交易所对于项目这一块应该是进行严格的筛选，然后进行一个快进严出做好项目上币之后的管理跟踪，我们看到交易所上币费可能几千万，但是真正的好项目这个钱是用于投入产品开发里面去的，这导致很多好的项目没有机会上流动性好的交易所，另外上了所之后可能需要一个项目及时跟踪，对里程碑时间表进行管理做好一些利弊的淘汰。

于隽：下一个话题聊一下去中心化交易所，请各位嘉宾发表一下你们的观点，关于去中心化交易所的可实现性还有时间的节点以及给未来的交易所带来的格局怎样的。

许超逸：去中心化交易所这个不是一个新鲜东西，但是到目前为止我们来看并没有一个形成很大的气候，这个原因第一技术上面不成熟，你做交易的时候需要非常强的撮合能力，但是去中心化交易所可能几秒钟的时间，这是需要面对的技术问题，我们看到了交易所甚至每转一个单子都要收手续费，把以太坊转过去挂一个单撤掉一个单。我个人认为需要三到五年的时间能够成熟，未来我希望中心化的交易所、去中心化的交易所和OTC市场应该三分天下。

徐英凯：第一交易透明不可篡改，第二可以有效的规避一些监管，因为去中心化的交易时候一定程度很难监管这个是优势，但是不足其实、大部分不是体现在技术本身上面，大部分的交易所完全没有必要把交易环节放在上面，大部分的执行或者运营层面可以完全多中心化的运作，大量的去中心化交易所可以在一定架构之内满足一定的性能，现在可能交易所没有中心化的团队，因为交易所本身依然是流量型的。

所以中心化的运营或者比较好的运营策略才能比较好的激发用户的长久留存，这几点我看到比较大的问题，一旦去中心化交易所之后，因为底层的技术，如果底层进行比较大规模更改其实非常困难。

刘小鹰：资产管理中心化更好，一个用户将资产放在交易所里面，安全性还有交易效率速度这些对他来讲是很关键的事情，但是经营方面的可以有一些去中心化的思维，就像交易即挖矿或者其他的创新分红，让用户更加积极，用户购买平台币变相成为交易所的股东，从不同的角度可以参与交易所的一些利润分红，除了平台币还有希望其他的方式激励用户，我们参与了几个交易所，也在观察一些新的交易所他们怎么样去获取流量怎么样追赶头部的交易所，如果真正的创新还有去中心化的思维，可以更多的利益分享大家，或者交易所更透明不能够以一个投机的方式经营交易所，我们投很多币被交易所砸下来，有的交易所拿他的币直接砸，这个短线投机方式交易所迟早完蛋，为什么这么多的交易所起来，也有这么多的交易所倒逼实际是很多经营者的思路很大关系。

孙健：大家对于去中心化交易所就是透明还有比较智能，上一个币全自动的对接，不用人工干预，这个也是问题所在，如果去中心化的交易所当做人工智能来看，人工智能这个事目前来看不太靠谱，需要大量的学习时间，大家知道我们坐高铁可以你身份证现场刷一下就够了，可是高铁站闸口还在帮很多不太懂的小白用户完成这个服务。这个跟现在的交易所一样，整个市场几千万的人，大量用户小白，你让小白使用去中心化交易所这个不太可能的。

我们大概需要三五年的时间，让这帮用户慢慢养成消费习惯，完了之后这个事情成为终极目标但是时间比较久。

张璐：对于中心化交易所的优势和劣势刚刚说了非常多，去中心化还有中心化之间即有制衡也有相互的推动，在去中心化交易所出现的同时，中心化交易所要有更多的创新和改变才能够让用户的体验到更好。

比如说在中心化交易所当中我们对于资产的配置都有非常大的发展空间，尤其国内对于信任非常大的一种壁垒，用户对老牌交易所的信任就是它的护城河，一些小交易所跨越这个鸿沟需要很长时间的积累。

刘雨龙：谈到了这个东西好不好用，这些都完全在于团队对产品的理解，一个好的产品不需要很强，一个小白不需要管用的中心化还是去中心化的交易所，平台足够好，但是底层技术没有成熟，无论UI做的多好，你现在不能很高效的撮合交易。现在这种的方式更多的在于把交易撮合下链，同时不需要知道对方交易者是谁，我们交易可以商量但是我们两边都不认识对方的，这些可以吸引足够多的对于拥抱去中心化概念的用户。

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