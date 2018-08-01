高榕资本张震：拼多多的高性价比来自“消费普惠”

文/彭丽慧 网易科技

今晚九点半，拼多多成功在纽交所敲钟上市。发行价为19美元，市值将达到240亿美元。

在拼多多众多知名投资者中，高榕资本创始合伙人张震是尤为特殊的一位。

外界传闻张震用了15分钟就决定投资，这个传闻不管是否真实，但高榕资本却出现在了拼多多此后每轮的投资方名单中，直至IPO。

对于外界讨论的电商领域的“消费升级”，张震表示，比起“消费升级”，“消费普惠”可能是一个更符合客观事实的说法。消费领域是一个在特定时空中不断震荡的领域，几十年前在其他地方出现的业态和消费趋势可能会在另一个地方以稍微不同的面貌再次出现。电商的历史虽然不长，但仍然属于具有连续震荡属性的消费领域。

以下为张震采访实录（网易科技略有整理）：

网易科技：当初是怎样的契机让您决定投资拼多多？当时的黄峥和拼多多给你什么样的印象？

张震：最早是公司的天使投资人向我们推荐的这个项目。在那之前，我认识黄峥也已经有近十年的时间，对黄峥在这个过程中的成长和经历，都比较了解。他做这件事是把过去做电商和游戏公司过程中好的经验和最新理解结合在一起，厚积薄发。

我们当时围绕着线上Costco模型系统的在看潜在投资机会，当我们与黄峥交流时，他的想法不是局限于美国的这个模式，而是更多的结合了中国国情做的独立思考。这给了我们非常深刻的印象。

网易科技：作为拼多多主要的早期投资人，你如何评价拼多多三年内的迅猛增长？这是否在您的预见之内？

张震：坦率的说，拼多多过去三年成长速度是超出我们最初预期的。大家之前普遍觉得电商已经是马太效应聚集的领域，但其实我们看到了一些底层的驱动因素。像微信等平台有新的流量起来，移动支付、物流等基础设施的发展以及消费者对新型消费体验的需求产生，相应的商业模式就会出来。加上拼多多有一只打过硬仗、打过胜仗的团队，过去发生的增长也不是无法理解的。

网易科技：如果让您总结的话，认为拼多多这三年的发展阶段是什么的？有哪些关键的节点？

张震：创业公司肯定都有一个摸索期，这三年是拼多多未来发展路径逐渐清晰起来的阶段。公司把电商、娱乐和社交很好的结合在一起，为消费者提供了高性价比的消费场景，打造了新型的电商模式。

网易科技：提到拼多多有一句话经常被引用：京东上市用了15年，淘宝用了11年，拼多多仅用了3年了。从您的角度看拼多多准备好了吗？

张震：正如公司致投资人公开信中所说的，拼多多选择在这个时候上市，是希望通过与公众分享平台的成长，接受公众的监督，以为广大用户创造价值而活、而不断演化。我认为拼多多已经准备好了。

网易科技：电商平台在过去十年遇到的问题，拼多多在不到三年的时间里都会遇到，然后需要迅速克服。在这个过程中，您认为关键因素是什么？技术、策略或是模式？

张震：在这次创业之前，拼多多团队已经有过几次成功的创业经历。拼多多的成长是团队的经验和学习能力在新模式下的厚积薄发，团队在公司的发展过程中当然起到了至关重要的作用。

同时，社交应用的流量红利、支付功能为中国用户打开了更多的消费场景，再借助中国电商已有的基础设施，所以拼多多能够在过去的三年里打造出全新的电商模式。

网易科技：黄峥回应《财经》记者称，拼多多吸引的是追求高性价比的人群，您是如何定义“高性价比”的？

张震：在消费领域，大家通常比较喜欢讨论“消费升级”，但我们更认可的是“消费普惠”。消费普惠在于消费分级与消费公平，是一个在特定空间里长期与短期交织在一起的震荡过程。

实际上，拼多多也正是在消费普惠的逻辑上提升了部分国民的整体消费福利。这是我们所理解的“高性价比”。

网易科技：拼多多三年达到GMV1400亿的体量，高榕也投了电商赛道的蘑菇街和贝贝网，您如何评价电商领域的“消费升级”？

张震：就像上一个问题所说，比起“消费升级”，“消费普惠”可能是一个更符合客观事实的说法。消费领域是一个在特定时空中不断震荡的领域，几十年前在其他地方出现的业态和消费趋势可能会在另一个地方以稍微不同的面貌再次出现。电商的历史虽然不长，但仍然属于具有连续震荡属性的消费领域。

网易科技：为什么拼多多可以让C2M模式落地，他们凭的是什么？

张震：拼多多是一家以创新为基础的“新电商”公司，平台上的商品采取的是动态定价机制，他们通过动态的社交购物体验让社交网络变成了平台获取及留住用户的有效工具。

同时，大量商品制造与品牌代工厂分布于中国各个产业带上，但长期以来只能获得微薄的利润，对经济波动的反映弹性不足。这些工厂对建立起大量、稳定的销售线索非常渴求。拼多多通过聚合前端消费者的需求，让高水平的工厂与大量消费者建立直接的动态连接。这种连接带来的是 “定制化的大量生产+压缩中间环节的供应链”。定制化的大量生产不但能够加深工厂商品库存，还让代工厂转型为新品牌成为可能，而更短的供应链则可以更多的让利于工厂。

网易科技：今日资本创始人徐新接受媒体采访时，说了一段话，我印象很深刻：“每次零售革命，归根结底都要能创造新的价值。品类更丰富是价值，送货上门消费者超爽是价值。从您的角度看，拼多多创造的价值是什么？

张震：拼多多首先给消费者带来了高性价比的消费场景。在提供消费普惠机会的时候，拼多多在事实上提升了一部分国民的消费福利。

拼多多在致投资人公开信中提到，“它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型AI系统）驱动的‘Costco’和‘迪士尼’（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体”。作为“新电商”，拼多多给消费者带来的也是一个物质和精神消费相结合的场景。

从社会价值的角度看，除了能够为工厂带来转型机遇，推动中国产业集群的供给侧改革，拼多多也在为中国农业的产业升级贡献力量。中国农业一直以来都是离散化生产，与海外工业化的农业生产流通格局大相径庭。拼多多的“多对多”匹配模式使农业供给与聚合起来的消费者需求直接连接，让中国农产品的大规模上行成为可能。

网易科技：在你眼中，黄峥是一个什么样的人？

张震：黄峥是一个特别有远见的人，他能非常深的洞察人性，从而敏锐的捕捉到市场机会。同时，他可以看到差异化的打法，并且能够把这种打法快速落地实施。

高榕资本参与的拼多多A-D轮融资历史：

2015年，A轮由高榕资本领投，IDG资本跟投，具体金额没有公开；

2016年7月，B轮继续由高榕资本领投，新天域资本、腾讯产业共赢基金、光速资本、凯辉基金等跟投；

之后，高榕资本继续参与了C轮和D轮的投资。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216944-1.html

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