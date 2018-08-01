政府想立法 Facebook谷歌员工的"免费午餐"或取消

（原标题：Facebook's free food banned as Silicon Valley restaurants hit back）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月27日消息，据英国《卫报》报道，一直以来，免费食物是硅谷高科技公司为员工提供的额外待遇。在Facebook、LinkedIn和谷歌等公司的园区内，员工可以到装修豪华的自办餐厅免费享受各种美食，如比萨、寿司、新鲜出炉的糕点和冰激凌等。

然而，高科技公司正面临越来越大压力，要求它们为自己所在社区带来更大价值。为支持本地餐馆，这些高科技公司所在的城市已纷纷出台措施，禁止公司在园区内设立自助餐厅。

今年晚些时候，当Facebook搬进位于加州山景城(Mountain View)的新园区时，该市的官员将禁止Facebook向员工提供免费食物。这一举动是极不寻常的，而旧金山市也希望效仿。

2000名Facebook员工将搬迁到山景城圣安东尼奥中心（San Antonio Center）的一座大楼办公。据《旧金山纪事报》(San Francisco Chronicle)本周报道，旧金山市政府于2014年与Facebook达成的一项协议中规定，这个开发项目的租户为员工提供的餐费补贴不能超过费用的50%。然而，如果员工在对公众开放的餐厅就餐，Facebook可以为他们报销全部的餐费。

旧金山市政府之所以做出这一限制，是因为当地餐馆已经在抱怨谷歌(该市最大雇主)为员工免费提供三餐，损害了他们的生意。

旧金山市议员约翰・麦阿利斯特(John McAlister)告诉《旧金山纪事报》：“我们希望确保本地商家获得成功。”

Facebook和谷歌均没有回应置评请求。

高科技公司为员工提供免费食品，一部分原因是他们的一些办公室位于郊区，当地很少有餐馆；一部分原因是为员工提供优惠待遇，以吸引优秀员工；还有一部分原因是为了让员工每天挤出更多时间工作。

这是一项很受欢迎的福利，它让Facebook员工们开玩笑地创出“Facebook 15”一词。“Facebook 15”指很多人加入Facebook后体重不可避免地增加了15磅（约6.8公斤），因为每天被很多免费的美味食品所包围。

为了满足员工的各种需求，高科技公司挖走了旧金山湾区最好的厨师，承诺为他们提供更高的报酬和更多的社交时间。

Facebook新办公室的规则鼓励员工在当地社区消费和当地居民融合，而不是每天乘坐公共汽车到达和离开办公大楼，从不离开大楼。

在旧金山，推特(Twitter)、优步(Uber)、Airbnb、Yelp和Square等高科技公司将自己的办公室设在“中端市场（Mid-Market）”社区，作为交换，它们获得了税收减免。

旧金山市的一个餐饮行业协会――金门饭店协会负责人格温妮斯・博登（Gwyneth Borden）称：“我们创造了一个了不起的经济繁荣，过去几年里，旧金山涌现了很多新公司。但这些新公司配备了自己的餐厅设施，这让本地餐馆的午餐业务变得萧条，并很难找到工人。”

博登是旧金山市周二宣布的一项提案的支持者之一，该提案将禁止工作场所设立自助餐厅。

如果获得批准，该法案将改变旧金山市现有的规划法，将禁止任何新开发项目在工作场所设立自助餐厅，但该法案不具有追溯效力。

博登称：“这不是禁止公司提供餐饮或免费食品。”他指出，企业可以向员工发放代金券，从当地商家购买食物。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216949-1.html

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