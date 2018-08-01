艺电第一财季营收11.37亿美元 净利2.93亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月27日消息，艺电（NASDAQ:EA）今天公布了截至6月30日的2019财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为11.37亿美元，去年同期为14.49亿美元，同比下滑22%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为2.93亿美元，去年同期为净利润6.44亿美元，同比下滑54%；合摊薄后每股利润为0.95美元，去年同期为每股利润2.06美元，同比下滑54%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计38.76亿美元，截至去年末为42.58亿美元。

业绩预期

2019财年全年业绩预期：

・GAAP净营收为56.0亿美元左右。

・GAAP摊薄后每股利润为3.55美元左右。

2019财年第二财季业绩预期：

・GAAP净营收为2.4亿美元左右。

・GAAP摊薄后每股利润为0.48美元左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216952-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm