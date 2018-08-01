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维珍银河完成两倍音速飞行测试 距载人航天目标更近

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-01 21:03

维珍银河完成两倍音速飞行测试 距载人航天目标更近,飞行 维珍 航天 火箭 飞船

（原标题：Virgin Galactic third supersonic test flight succeeds）

维珍银河完成两倍音速飞行测试 距载人航天目标更近

科技传媒网讯 网易科技新闻7月27日消息，据CNBC报道，维珍银河航空公司（Virgin Galactic）成功完成了其“团结号”宇宙飞船（Unity）的第三次火箭动力飞行测试，这次测试使飞船的速度比以往更快，飞行海拔也更高。

亿万富翁理查德・布兰森(Richard Branson)的这家太空公司正在进行各种测试，并越来越接近实现载人航天的目标。布兰森在前一次试飞后表示，维珍银河公司“只需两三次飞行”就能到达太空。最新的飞船火箭引擎点火测试比之前多持续了11秒时间，这使得维珍银河公司有可能创造新的记录。

布兰森在第二次测试后接受采访时表示，维珍银河公司正在逐步增加每次飞行的引擎点火时间，直到团结号飞船能够达到公司设定的80467米高空目标。在这个高度，乘客将可体验失重感觉，同时通过飞船窗户看到地球的壮丽美景。

而在第三次火箭动力飞行中，团结号飞船从莫哈韦（Mojave）航空航天港起飞，由喷气动力的母舰“伊芙”（Eve）号搭载。这艘航空母舰将团结号送到沙漠上空14173米的高度，随后释放位于羽翼之下的飞船。飞船上配有两名飞行员，他们会启动引擎。当引擎点燃42秒时，火箭呼啸着进入了陡峭的爬升过程，将团结号推到超过音速的2.47马赫速度，并达到52060米的最高点。

维珍银河公司首席执行官乔治・惠特塞德斯（George Whitesides）在测试后表示：“火箭引擎的表现非常出色，我们实际上得到了一些额外的推动力。这意味着，我们正在达到实际的飞行速度。”然后，团结号飞船会掉头，以滑翔的方式返回莫哈韦跑道，伊芙号也会很快降落。

维珍银河完成两倍音速飞行测试 距载人航天目标更近

图：试飞期间，维珍银河公司团结号飞船的驾驶舱

2014年10月31日，团结号飞船的前身“企业号”飞船发生了致命的坠机事故，促使维珍银河公司重启最初的测试项目，自那以来该公司在团结号测试项目中稳步前进。维珍银河公司进军太空的技术被称为“空中发射”(air launch)，这意味着该公司在第二次发射后的58天就进行了第三次发射，而第一次发射后54天即进行第二次发射。

布兰森今年5月份表示:“最终，我们将能够将发射间隔减少到每四天一次。”他补充说，4天的发射目标只有在“测试程序完成之后”才能实现。惠特塞德斯拒绝透露测试计划中还剩下多少次飞行，但他解释称，在维珍银河公司将第一批乘客送入太空之前，他们还有许多工作要做。

惠特塞德斯说:“我们需要完成测试程序，这意味着要达到最大高度。然后我们会进行几次飞行，在客舱里测试诸多程序和流程。接着，我们会去新墨西哥州做一次适应飞行。所以，我们可能还要再试飞几次。”他说，布兰森的太空公司在其测试项目中采取了“循序渐进的谨慎做法”，在尝试将人类送入太空之前，“不惜一切代价确保我们把所有东西都准备就绪”。

布兰森与亿万富翁杰夫・贝索斯(Jeff Bezos)正齐头并进，他们的公司都在向太空进军。贝索斯每年会变现他持有的亚马逊股份10亿美元，投入蓝色起源公司（Blue Origin）。蓝色起源是贝索斯为追求体验零重力环境而创立的火箭制造公司，目前正在测试它的“新谢帕德”号火箭，且已经进入最后阶段。蓝色起源公司首席执行官鲍勃・史密斯（Bob Smith）在4月18日表示，他希望该公司今年能利用新谢泼德号将游客送上太空。

维珍银河公司有700多名“准宇航员”签约参加发射，每人的飞行票价为25万美元。蓝色起源公司的机票价格仍未确定，不过贝索斯表示，该公司的定价将与其他提供亚轨道空间飞行的机票价格相当。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216953-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:航天飞行火箭飞船维珍

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