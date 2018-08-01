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谷歌更新应用店开发者规则 开始禁止重复内容

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-01 23:01

谷歌更新应用店开发者规则 开始禁止重复内容,谷歌 应用程序 chrome 禁止 游戏

（原标题：Google bans crypto miners, 'repetitive content,' and more from the Play Store）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月27日消息，据AndroidPolice报道，谷歌会定期更新应用店（Play Store）开发者规则，上次更新时禁止开发人员提交虚假身份应用程序。现在，谷歌再次修改了指导方针，又有几个类别的应用申请被禁止。

谷歌更新应用店开发者规则 开始禁止重复内容

首先，“吸引儿童但包含成人主题”的应用程序不再被允许提交。这可能是对“Elsagate类视频”争议的后续报道。在这场争议中，成千上万关于家庭/孩子角色的不恰当视频被上传到YouTube上。类似内容的应用程序和游戏现在被禁止。

谷歌也不再允许其应用店中出现加密货币挖矿程序。现在有无数的挖矿应用程序可用，包括MinerGate、Crypto Miner和NeoNeonMiner等。今年早些时候，Chrome Web商店禁止了加密挖掘扩展应用，其中包括仅以挖掘为唯一目的的扩展。

其次，“促进爆炸物、枪支、弹药或某些枪支配件销售”的应用申请现在被禁止。这包括为用户提供自制枪械/弹药/配件的应用，或将武器转换为半自动/自动武器的应用程序。

谷歌应用店现在也开始禁止重复内容，谷歌将其形容为“内容和用户体验高度相似的多个应用程序”或“由自动化工具、向导服务或基于模板创建、并由代表其他人的服务运营商提交给谷歌应用店的应用。”一名开发者声称，他的免费游戏Pro版本因为这个新规则而被删除，但是他没有提供证据。

还有两类应用程序现在也被列入禁止名单，即主要目的是为广告服务的应用以及故意误导用户的应用。谷歌将后者描述为“模仿任何个人或组织的应用程序或开发人员帐户，亦或是歪曲或隐瞒其所有权或主要目的的应用”。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216955-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:禁止游戏Chrome谷歌应用程序

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