二手3C电商找靓机宣布完成7033万元A+轮融资

科技传媒网讯 网易科技新闻7月27日消息，二手3C电商找靓机宣布已完成7033万元A+轮融资，本轮融资由东方富海领投，前海母基金和宏石资本跟投。这笔融资将主要用于加强新媒体布局与供应链建设，以及拓展租赁业务。

2017年5月，找靓机曾获得青山资本领投、梅花天使、贾静雯跟投的千万级天使轮融资；同年11月又获得来自青山资本领投的数千万元A轮融资，目前累计融资总额达1.1亿元。

找靓机CEO温言杰表示，“这是一个乌烟瘴气的行业，这是一个很多人都想赚快钱的行业，因为做翻新机，做烂货就可以赚快钱。这是一个不用讲用户体验的行业。”

区别于目前二手交易市场常见的C2C、C2B模式，找靓机是一家以App为主要交易平台，定位于“二手3C，正品特卖”的B2C商城。现阶段主营品类包括：手机，平板，电脑，无人机，耳机等3C产品，涵盖苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、联想、中兴、大疆等市面主流品牌。据介绍，截至目前，找靓机App的累计用户已超过1300万，日活跃用户在达40余万，单月营收已经突破1.2亿元，GMV突破4亿。

作为找靓机的天使及A轮的连续领投机构，青山资本张野表示，中国当下富裕阶层闲置增加，有大量供给，同时中低阶层生活压力变大，这些让二手限制交易成为了一个理性的选择，数据显示，2014-2017年二手交易用户由1100万增加到近4000万。在手机市场方面，2016年手机新机市场销售量4.7亿台，2017年4.4亿台，已经开始下降，中国由增量市场向存量替换时代转换。电商也由一二线城市向低线城市渗透，消费下沉。对比手机回收市场的千亿规模，二手手机销售市场的整体规模也相对可观，扩展至二手3C，想象空间更大。

在众多投资者当中，还有一位明星投资人--贾静雯。她表示自己参与投资找靓机平台，正是看中了找靓机能够提升3C产品的使用率这一点，对于环境保护具有重要意义。（洁哥）

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