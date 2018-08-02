老路识堂宣布获得千万级人民币Pre-A轮融资

科技传媒网讯 网易科技新闻7月27日消息，近日，老路识堂宣布，团队已经完成了Pre-A轮战略融资，投资方为英诺天使基金、红杉中国种子基金、天使成长营，融资金额为2160万人民币，根据融资条款，投后估值暂未披露。据悉，在此轮融资的助推下，老路识堂将从原先垂直的内容研发体系，升级为开放的知识付费服务商，开启全新的MCN模式。

据了解，老路识堂出品的音频专栏《用得上的商学课》有着50万个付费订阅用户，实现了全网总营收超5000万。

据介绍，老路识堂的创始人路骋，在创业之前，曾为前京东集团副总裁、前聚美优品POP事业部总经理，又在清华大学-MIT（麻省理工）完成了MBA商科的学习。在路骋看来，如果说宏观经济、微观经济、商业形态、企业融资这些话题，更多是企业家，老板们思考的事情，不算大众刚需，那么职场修炼这个切入点，则是每个人每时每刻面临的问题。每个人都渴求在职业生涯里高歌猛进，却往往不得要领。在一线城市，牛人无数，任何一个职场人身边都找得到可供学习的模版，但到了二、三、四线城市，身边优秀的模板相对稀缺，用户因此会转到线上，用知识付费的方式来填补需求。

据了解，2018年，各大平台一直在寻找市场上未被发掘的优秀内容者，联手包装有潜力的课程，然而在内容生产端，能够让用户买单的课程产品极度稀缺。一方面，用户的胃口越来越刁了。选择知识付费的用户已经不再盲目跟从“大咖光环”，不会轻易满足于“听个热闹”，他们对课程是否有干货、能否解决实际问题有了更准确的判断，出手也更谨慎。另一方面，很多在早期涌入知识付费的内容者们，因为产品设计和市场运营方面的种种欠缺，没能从中获得预期的回报，持续投入的热情也明显不足。

行业有痛点，可以预见，源自于视频行业的MCN模式（Multi-Channel Network），会在下一个阶段出现，发挥出独特的价值。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216957-1.html

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