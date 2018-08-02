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易读|华为回应京沪员工公积金降至5%：与深圳一致

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-02 04:00

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易读|华为回应京沪员工公积金降至5%：与深圳一致


科技传媒网讯 网易科技新闻 7月27日消息，有网友爆料华为公司北京员工公积金缴纳标准全部从12%调整到了5%。该爆料人称这相当于实际降薪8%左右。对此，华为方面称公积金调整是为了进一步降低企业成本，和本着“同地同标准”原则，将北京、上海等多地住房公积金缴存比例调至5%，与深圳等地缴存标准一致。

网友称，北京这边的华为最近将公积金缴存比例从12%降到了5%，打响了降低公积金缴存比例的第一枪。之前北京的正规企业都是按照12%的上限缴纳，现在华为带头将到了5%，估计会有大量企业跟进。“5%也是合规的，政府规定5%-12%都行。这相当于实际降薪8%左右，现在企业负担是在太重了。”该网友感慨。

对此，华为方面回应表示，依据《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》和“同地同标准”原则，华为公司现在确实将北京、上海、成都、济南、杭州和廊坊等地住房公积金缴存比例调至5%，与深圳等地缴存标准一致。

“一直以来，华为公司薪酬收入对标业界最优，始终坚持以奋斗者为本，秉持按贡献分配、避免福利化原则，鼓励广大员工通过个人努力与贡献获得更好回报。”华为方面称。

华为薪酬高是业界出了名的，但更多的是来自员工的股票分红和奖金。曾经华为公司董事、高级副总裁陈黎芳在北京大学分享华为故事时就透露过，根据华为统计，在华为工作收入在第一、二年的时候，跟行业平均水平相比，领先程度并不明显，但是到第三年以后，奖金和长期激励部分就会越来越明显，特别是长期激励。

据媒体透露，华为的薪酬主要包括三部分：工资、股票分红和奖金；当然如若外派国外，还有外派补助+艰苦补助。“我们内部常讲，奋斗越久越划算，工资变成零花钱。”陈黎芳曾表示。

而是，华为一直强调“奋斗者文化”，要求以奋斗为本。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216958-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为深圳华为公司公积金

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