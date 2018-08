苹果无人驾驶新专利 检测乘客反应来改变模式

(原标题:Apple's self-driving car system could change how it drives by detecting passenger stress levels)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月27日消息,据AppleInsider报道,美国专利商标局日前公布了苹果公司3月份申请的最新无人驾驶汽车技术专利。这种专利会根据乘客的反应改变其驾驶方式,并使用监测传感器分析车辆的使用者以确定合适的驾驶风格,从而降低乘客产生恐慌的可能性。

按照专利描述,位于汽车前部的传感器设备可以监控车内部分乘客或所有人,并用来识别他们。这些内部传感器包括光扫描设备,如激光雷达、深度照相机和红外传感器,它们可以收集数据,然后将数据传递给驱动系统。在驾驶过程中,传感器可以用来确定每个乘客的眼球运动、身体姿势、手势、瞳孔放大、眨眼、体温、心跳、出汗、头部位置等因素。这些数据以及已知用户以前的经验,可以被用来创建乘客配置文件,从而使车辆能够从许多舒适配置文件中选择最合适的采用。

舒适配置文件规定了车辆的行驶方式,改变各种设置以便尽可能地让用户或乘客感到舒适。这些驾驶控制参数包括调整直线加速度、转弯速度、汽车变道的速度、悬挂的刚度、启用或禁用牵引力控制,以及其他决定车辆最终运动方式的因素。当系统继续接收实时数据时,如果乘客的状态发生变化,舒适状况就会随之变化。例如,如果系统检测到乘客在快速转弯时压力水平上升,它可以切换到另一种更慢、更平稳的舒适模式,以消除这种压力。

苹果公司的Project Titan(即无人驾驶汽车技术)最初被认为是某种品牌汽车的组成部分,但在2016年末,苹果将重点转向了无人驾驶汽车技术,不再打造整体汽车。苹果确实对其无人驾驶系统进行了测试,包括最近将其在加州的测试车辆增加到66辆,并被认为正在与大众汽车(Volkswagen)合作进推出PAIL计划,该计划将使用无人驾驶面包车在办公室之间运送员工。

苹果的无人驾驶汽车项目还成为商业窃密案的对象,一名员工被控窃取长达25页的无人驾驶汽车详细电路板原理图。该员工于7月16日提出无罪抗辩。苹果定期申请大量专利,但美国专利商标局公布的任何申请或被授予的专利,都不能保证最终会成为适合消费者使用的设备。

今年3月份,有传闻称,苹果仍在考虑乘客与无人驾驶汽车互动的方式。专利申请表明,人们可以用手语和手势来引导车辆上路。另一个应用程序使用车辆的外部传感器来识别交通员打出的手势和基于手势的命令,比如发生交通事故时警察封锁交通。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-216960-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm