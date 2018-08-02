美国防部正制定"不买"软件清单 阻止对中俄软件使用

负责采办和维护的国防部副部长艾伦?洛德(Ellen Lord)告诉媒体，五角大楼六个月以来一直在制定一份“不要购买”软件销售商清单。这份清单旨在帮助国防部的采购人员和行业合作伙伴，避免为五角大楼和供应商购买有问题的代码。

五角大楼已经与情报机构展开了密切合作，她表示，“我们已经确定，某些公司的运作方式不符合我们的国防标准。”

确认这些公司意味着，这些公司将被列入五角大楼采购人员掌握的清单。

关于这样的清单，艾伦・洛德没有提供任何进一步的细节。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216964-1.html

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