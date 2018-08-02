美政府正在推动消费者数据隐私保护立法

科技传媒网讯 网易科技新闻7月28日消息，据国外媒体报道，两名官员当地时间周五表示，特朗普政府正致力于制定消费者数据隐私保护政策，美国商务部正在与Facebook、Comcast Corp和Alphabet等大公司会面，希望最终能看到这样的政策被立法。

数据隐私已成为一个日益重要的问题，对数据的大规模入侵，已经损害了数百万美国互联网和社交媒体用户的个人信息，这引发国会听证会的举行。

美国人口最多的州――加州，以及欧盟都在实施数据隐私保护的法规。

美国商务部高级官员大卫??雷德尔(David Redl)，负责美国商务部下属国家电信和信息管理局，他当地时间周五在华盛顿的美国互联网治理论坛上发表讲话时表示，美国政府最近“开始召开利益相关者会议，以确定共同点，并制定关于数据隐私的核心、高级别原则”。

白宫女发言人林赛?沃尔特斯(Lindsay Walters)表示，通过白宫国家经济委员会(National Economic Council)，美国政府“旨在制定一项消费者隐私保护政策，在隐私与繁荣之间寻求一个适当平衡。我们期待着与国会合作，制定一个符合我们总体政策的立法解决方案。”

今年早些时候，全球最大的社交媒体网络Facebook表示，约7000万美国用户的个人信息被非法地与政治咨询公司剑桥分析 (Cambridge Analytica)分享。就其与四家中国公司分享数据一事，美国国会议员还要求Facebook给予解释。雅虎在2017年表示，在2013年的一次数据盗窃行为中，其所有30亿账户都被黑客窃取。而近几年还有关于其它一些公司的大量数据被窃取的报道见诸报端，如Equifax公司、塔吉特（Target Corp）和家得宝（Home Depot Inc）。

雷德尔表示，政府的一项调查显示，使用互联网的美国家庭中，有四分之三对隐私和安全风险有“重大担忧”。

一位知情人士证实，政府举行的20多次会议，参加者包括Facebook、谷歌母公司Alphabet等大型互联网公司，以及AT&T、康卡斯特（Comcast Corp）等互联网服务供应商，还有相关贸易协会等。对美国政府当地时间周五会议的细节，华盛顿邮报进行了报道。

雷德尔表示，政府计划发布“高级别原则”，并征求公众意见，以求制定一项全国性的数据隐私保护计划。

康卡斯特、Facebook和谷歌均拒绝发表评论。但AT&T表示，它支持“建立强有力的消费者隐私保护性的联邦立法，这样的立法应该适用于所有以互联网为平台运营的公司。”

代表主要科技公司的信息技术产业委员会(Information Technology Industry Council)发言人何塞?卡斯塔内达(Jose Castaneda)，对美国商务部的努力给予赞扬。他说：“美国有机会为数字经济创造一种新的、最好的隐私模式，并能够避免产生一部杂乱无章和损害创新的法律。”

今年5月，欧洲隐私保护的法规《一般数据保护条例》（GDPR）开始生效，迫使企业更加关注如何处理客户数据。

这个《一般数据保护条例》取代了欧盟1995年制定的规则，这预示着一个全新时代的到来。按照这部法规，违反隐私法可能导致当事者全球收入最高达4%或2000万欧元(约合2350万美元)的罚款，而不是几十万欧元。

今年6月，加州州长杰里?布朗(Jerry Brown)签署了数据隐私立法，旨在让消费者更多地控制企业如何收集和管理个人信息，不过这立法没有欧盟《一般数据保护条例》那么严格。

根据加州的这项法律，从2020年起，拥有超过5万人数据的大公司，应该允许消费者查看公司对他们收集的数据，满足消费者删除数据的请求，允许选择不将数据出售给第三方。

互联网公司正准备迎接更严格的隐私保护规定所产生的影响。Facebook周三表示，由于改善隐私保护措施加上其在全球重要市场的用户下滑，该公司未来几年的利润率将大幅下降。

2017年4月，特朗普签署了废除奥巴马政府期间通过的隐私规则的法案，要求互联网服务提供商比网站更大力度地保护用户的隐私。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216966-1.html

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