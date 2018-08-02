Charter收购时代华纳有线交易的批准遭纽约州撤销

科技传媒网讯 网易科技新闻7月28日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，纽约州公共服务委员会投票撤销了给予特许通讯公司（Charter Communications）以567亿美元收购时代华纳有线公司的批准，声称特许通讯公司未能履行与该州宽带建设有关的义务。

特许通讯公司是仅次于康卡斯特（Comcast）的美国第二大有线服务供应商，它向家庭和企业提供视频、语音以及互联网服务。该公司于2016年收购了时代华纳有线，并将其名称改为Spectrum。这笔交易以及其对Bright House Networks的收购，使得特许通讯公司在美国的业务规模变得更大。该公司报告称，截至3月31日，其总用户量达到2750万。

纽约州公共服务委员会称，为了让该交易获得审查批准，特许通讯公司同意了相关条件，包括在2018年年底之前在纽约将宽带速度提升到100兆字节，而到2019年年底进一步达到300兆字节。该公司还同意增建网络，在完成该收购交易四年内，在纽约州人口密度较低的地区，新增对14.5万户家庭和企业的网络覆盖。

该委员会表示，特许通讯公司未能遵守对农村社区的最后期限和义务，并有意向消费者和该委员会隐瞒自己的表现。

该委员会主席约翰?B?罗兹(John B.Rhodes)在一份声明中表示，“为了让特许通讯公司遵守纽约州公共服务委员会的并购指令，经过一年多的行政执法努力，现在是采取更强有力行动来保护纽约人和公众利益的时候了。”

特许通讯公司在一份声明中表示，“在选举前的几周里，言论往往会受到政治指责。但事实上，自从我们与委员会达成收购交易协议以来，Spectrum已经将我们先进的宽带网络在纽约州的覆盖范围扩大了8.6万个家庭和企业。我们每天为该州数百万消费者服务的1.1万名员工，尽心尽力坚守岗位，正如我们承诺的那样，向更多的纽约人提供更快更好的宽带服务。

”

周五在纳斯达克证券交易所，特许通讯公司报收于286.29美元，每股下跌0.62美元，跌幅0.22%。

该委员会还表示，它指示其律师向州最高法院提起强制执行讼书，要求对特许通信公司过去的和目前的错误进行惩罚。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216967-1.html

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