亚马逊也是有野心的，它的下一步:管理顾客资金？

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科技传媒网讯 网易科技新闻7月29日消息，据国外媒体CNN报道，亚马逊已经是服装、云计算、电视节目甚至医药的一站式商店。财富管理会是它的下一站吗？

研究机构Sanford C. Bernstein & Co的分析师在近日发表的一份报告中写道，未来亚马逊可能会向客户提供一款超级机器人顾问产品或者低价基金服务。

该报告称，亚马逊拥有大量会为其侵入金融领域铺平道路的优势。杰夫・贝佐斯（Jeff Bezos）的公司拥有庞大的顾客群，其中包括1亿的Prime会员。它拥有大量关于这些顾客的数据。更不用说亚马逊卓越的声誉了。

作为对比，摩根大通的活跃数字客户量有4700万。

报告分析了亚马逊为其稳定的服务增加财富管理是否合理。答案是肯定的：“我们认为，亚马逊处于颠覆这个行业的有利地位，鉴于该行业的盈利能力，它很可能有意涉足。”爱德华・霍顿（Edward Houghton）在该报告中写道。

这听起来并不那么的疯狂，尽管管理资金与亚马逊的核心业务大不相同。霍顿也不是唯一一个这样想的人。摩根士丹总裁凯莱赫(Thomas Kelleher)在3月份的一次电话会议上对分析师们表示，零售财富管理“显然很有机会被颠覆”。不久前，这家投资银行也将自己的战略重心转向了财富管理。

亚马逊最大的竞争对手之一早已涉足金融领域。阿里巴巴集团旗下的蚂蚁金服数年前推出了货币市场基金余额宝，该基金没多久便成为了全球最大的货币基金。蚂蚁金服通过旗下的支付宝这一入口促使大量的用户使用余额宝。

蚂蚁金服后来还打造了一款机器人服务，利用人工智能根据支付活动向用户提供股票、债券和商品期货方面的建议。“这是其他科技公司可以效仿的一个模式。”报告写道。

亚马逊不会是第一家涉足金融行业的美国在线零售商。今年1月，Overstock.com与tZERO Advisors合作推出了每月9.95美元的机器人投资顾问服务。

亚马逊尚未宣布有意进入财富管理行业。该公司没有回复记者的置评请求。

但有迹象表明，亚马逊可能在瞄准金融市场。据报道，该公司正考虑为其广受欢迎的Alexa虚拟助手提供转账功能；它甚至可能会让司机能够在支持Alexa的汽车通过他们的声音来支付加油费。据《华尔街日报》3月报道，亚马逊还与摩根大通和其他的银行就建立亚马逊品牌的支票账户进行了谈判。

亚马逊近年来也在不断地拓展业务。上个月，它收购在线药店PillPack，引起了不小的轰动。

但管理资金会是一场全新的游戏――稍有差池，亚马逊的声誉可能会受到影响。“这显然会给亚马逊的品牌带来风险。在基金管理上出错，在性质上完全不同于给顾客发了个问题产品。”报告写道。

另外，那是一个受到严格监管的行业，为想要进入的公司设置了很高的门槛。疲于应付它的监管网络的话，亚马逊可能会无法专注于其核心的在线零售业务。在网络零售市场，它正面临着来自沃尔玛等公司的竞争。

不过，报告认为，亚马逊在消费者心目中有着很高的地位，这一点可能会让它在一个“缺乏信任”的行业中占据优势。过去三年，在哈里斯民意调查(Harris Poll)的年度企业声誉调查中，美国人每年都让亚马逊排名榜首。最近也有调查显示，相比基金经理，美国消费者要更加信任亚马逊；有37%的亚马逊Prime会员表示，如果亚马逊提供机器人投资咨询服务，他们会愿意使用。

报告提出了亚马逊进军金融业的三种潜在方式：

1）全力一搏。亚马逊可能会通过结合利用人工智能和大数据来直接管理资产。

分析师们认为这不太可能，因为风险最大。具有讽刺意味的是，最大的危险在于，这项试验如果非常奏效，帮助客户取得可观的回报，它反而会加剧人们对硅谷公司掌控大量用户数据的不满。

2）创建一个“超市”平台。客户可以选择通过亚马逊购买由外部专业人士管理的共同基金和ETF（交易所交易基金）。亚马逊拥有庞大的客户基础，因此在与资产管理公司商议降低管理费时会有很大的议价权。当投资者赔钱时，承担大部分责任的会是这些传统的资产管理公司。

3）打造机器人投资顾问。亚马逊可以推出一个自动化平台，通过选择股票、基金和商品期货来做出投资决策。

像Wealthfront和Betterment这样的机器人投资顾问已经吸纳了数十亿美元规模的资产，新玩家必须要在宣传推广上投入巨资来吸引客户。

对于亚马逊或其他拥有忠实用户基础的大型科技公司来说，这不会是问题。

“这可能会改变机器人投资顾问领域的经济成本。”报告指出。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216971-1.html

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