特斯拉卖限量版冲浪板：售价1500美元 总计200块

（原标题：Tesla is making a $1500… surfboard）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，据TechCrunch报道，特斯拉正不遗余力地扩大自家品牌囊括的产品范围，该公司此前已经推出特斯拉品牌的帽子、衬衫和杯子。它还推出过更奇特的东西，比如儿童用的微型特斯拉和USB充电器，形状就像为其汽车充电的超级充电器。

现在，特斯拉又要推出冲浪板？尽管因为某种原因，有关这款产品的页面已经看不到了。但是29日当天早上，特斯拉网站上的产品页面详细地展示了售价1500美元的特斯拉品牌冲浪板，而且似乎已经卖光了。在这一页消失之前，汽车科技媒体Electrek发现了这段描述：

特斯拉设计工作室与Lost Surfboards和Matt “Mayhem” Biolos合作，这款冲浪板是为世界冲浪联盟（World Surf League Championship）运动员设计的。限量版的特斯拉冲浪板混合了我们所有汽车上使用的高质量哑光和抛光技术。在汽车内饰的启发下，我们用轻重量的“黑色飞镖”（Black Dart）碳纤维加固了甲板，并在细微对比度上展现了特斯拉的logo。

虽然还不清楚为什么产品页面会消失，但在可以在谷歌缓存中看到部分内容，Twitter上的许多人提到，在页面消失之前就可以下订单。税前1500美元，这款冲浪板当然属于高端产品行列。像JS或Ripcurl这样的公司提供的实心冲浪板售价约为750美元。Lost Surfboards生产的大部分冲浪板售价都在700到800美元之间。

直觉告诉我们，许多这样的东西最终可能会成为墙壁碎片或永久的屋顶装饰品，而不是真的用于冲浪，但谁知道呢。

该产品页面称，所有200块冲浪板将在2-10周内发货。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216976-1.html

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