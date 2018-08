传ARM同意收购美国一数据分析公司:布局物联网

(原标题:SoftBank-Owned ARM Is Said to Agree to Buy U.S.'s Treasure Data)

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息,据彭博社报道,知情人士披露,软银集团(SoftBank)旗下英国电脑芯片设计子公司ARM已同意收购美数据分析公司Treasure data。

知情人士表示,Treasure Data可能会在此次交易中获得约6亿美元资金。但由于交易尚未公开,这些知情人士要求保持匿名。ARM发言人拒绝置评。Treasure Data的一位代表也没有立即回复记者的置评请求。

此次收购是ARM进军物联网领域的重要举措。今年6月份,该公司宣布收购Stream Technologies公司,这是一家总部位于英国格拉斯哥的公司,旨在改进物联网设备的连接性能。

软银首席执行官孙正义(Masayoshi Son)表示,该公司有意投资于人工智能、无人驾驶汽车、物联网、机器人技术和骑乘共享等领域。软银2016年斥资320亿美元收购了位于英国剑桥的ARM。

彭博社汇编的数据显示,软银去年完成了约340亿美元的交易,并正通过其近1000亿美元的愿景基金(Vision Fund)投资于科技公司。

Treasure Data公司在2016年末筹集了2500万美元资金,并得到了包括Sierra Ventures和SBI(软银前子公司)在内的投资者的支持。

总部位于加州山景城(Mountain View)的Treasure Data公司开发的产品,可以帮助企业分析市场营销和其他用途的数据,比如处理来自产品发布时数据激增情况,或同步传感器上的信息。

Treasure Data的产品被汽车、零售、物联网和娱乐业使用,该公司表示,其客户数据平台可以帮助用户与“Netflix、亚马逊和Facebook等数据巨头”竞争。(小小)

