　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

传ARM同意收购美国一数据分析公司：布局物联网

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-08-02 21:01

传ARM同意收购美国一数据分析公司：布局物联网,物联网 软银 arm 安本正义

（原标题：SoftBank-Owned ARM Is Said to Agree to Buy U.S.'s Treasure Data）

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，据彭博社报道，知情人士披露，软银集团(SoftBank)旗下英国电脑芯片设计子公司ARM已同意收购美数据分析公司Treasure data。

传ARM同意收购美国一数据分析公司：布局物联网

知情人士表示，Treasure Data可能会在此次交易中获得约6亿美元资金。但由于交易尚未公开，这些知情人士要求保持匿名。ARM发言人拒绝置评。Treasure Data的一位代表也没有立即回复记者的置评请求。

此次收购是ARM进军物联网领域的重要举措。今年6月份，该公司宣布收购Stream Technologies公司，这是一家总部位于英国格拉斯哥的公司，旨在改进物联网设备的连接性能。

软银首席执行官孙正义(Masayoshi Son)表示，该公司有意投资于人工智能、无人驾驶汽车、物联网、机器人技术和骑乘共享等领域。软银2016年斥资320亿美元收购了位于英国剑桥的ARM。

彭博社汇编的数据显示，软银去年完成了约340亿美元的交易，并正通过其近1000亿美元的愿景基金（Vision Fund）投资于科技公司

Treasure Data公司在2016年末筹集了2500万美元资金，并得到了包括Sierra Ventures和SBI（软银前子公司）在内的投资者的支持。

总部位于加州山景城(Mountain View)的Treasure Data公司开发的产品，可以帮助企业分析市场营销和其他用途的数据，比如处理来自产品发布时数据激增情况，或同步传感器上的信息。

Treasure Data的产品被汽车、零售、物联网和娱乐业使用，该公司表示，其客户数据平台可以帮助用户与“Netflix、亚马逊和Facebook等数据巨头”竞争。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216978-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:物联网ARM软银安本正义

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

绿地集团与科控全球携手，共创国际商务孵化空间

此次绿地集团与科控全球的携手，对于区域内的产业发展有着深远的意义。

科技传媒网创客必读科技新闻

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

HappyBABY禧贝创始人Shazi到访年糕妈妈 双方达成合作

科技传媒网每日精选阅读

亚马逊也是有野心的，它的下一步:管理顾客资金？

亚马逊也是有野心的，它的下一步:管理顾客资金？,亚马逊 蚂蚁金服 摩根大通 零售

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS