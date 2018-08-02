更美APP完成5000万美元D1轮融资，美图领投

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，消费医疗平台更美APP今日宣布完成5000万美元D1轮融资，投资方为美图公司与道合母基金，华兴资本继C轮后继续担任更美独家财务顾问。

更美成立于2013年，致力于为用户提供整形、微整形、齿科、眼科、抗衰老等消费医疗领域社区、电商与金融服务。据更美方面表示，公司运营已经进入了全面盈利状态。

德勤《2017年中国医疗美容市场分析报告》显示， 2015年中国医疗美容市场的规模为870亿元，2017年全年预计达到1760亿元，分析预测，2020年中国医疗美容市场规模将达到4640亿元，年均复合增长率达到40%。

更美CEO刘迪表示，随着90后与00后消费者快速涌入市场，虚拟美颜已经成为互联网用户刚需，消费者需求正在从线上快速传导到线下，医美行业将在未来10年内迎来真正的黄金期;更美作为医美行业的在线入口，连接线上流量与线下商家，期待与医美产业上下游企业携手创造一个基于用户口碑的医美生态，共建良币驱逐劣币的消费环境，并把医美行业的成功经验复制到齿科、眼科、妇产科、抗衰老等消费医疗领域。

更美方面表示，本轮融资将主要用于AI技术研发、团队扩充、地域与品类拓展，这也是更美创建5年来的第5轮融资，投资方包括经纬、红杉、腾讯、维梧资本、潮宏基、中信建投、复星、君联等。

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