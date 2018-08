SpaceX办超级高铁车厢设计大赛 德国刷新速度纪录

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息,据国外媒体Verge报道,SpaceX举办了Hyperloop高铁车厢大赛,20支参赛队伍中德国WARR Hyperloop团队设计的车厢以466公里/时的最高速度胜出,刷新了全球纪录。

虽然烈日炎炎,数百名工程学生和未来高速交通爱好者聚集在加州霍桑的SpaceX总部外观看了比赛。

这场比赛向20个工程学生团队提供了展示各自设计的Hyperloop电动碳纤维车厢的机会。参加活动的人也有机会试驾Model 3电动汽车、参观龙飞船和由Boring公司建造的高约3米的方尖碑。

他们还可购买一些周边产品,如,猎鹰重型火箭T恤、Hyperloop贴纸和随樱桃红Roadster电动跑车飞上太空的Starman人形模特的海报。这里还可以打乒乓球,玩SpaceX品牌的叠叠乐,到食物卡车购买Poké Bowl夏威夷拌饭,欣赏80年代热门乐队Spazmatics的表演。

埃隆·马斯克亮相现场,虽然最近负面新闻缠身,他看起来依旧泰然自若。同行的还有他的五个儿子、女友加拿大流行歌星格莱姆斯(Grimes)和一队保镖。在不同展示摊位之间穿行时,他弯腰查看了一个原型车厢,还向设计者开了个物理方面的玩笑,大家都笑了起来。

比赛集中在Hyperloop轨道口。在那里,许多人挤在观众席的金属栏杆旁观看参赛团队在低压轨道中运行各自的原型车厢。由于轨道真空密封、并且完全不透明,更确切地说,人们通过安装在轨道内部的摄像机观看着直播赛况。

2016年,SpaceX开始主办面向工程专业本科生和研究生的Hyperloop比赛。第一场比赛在德克萨斯A&M大学举办,来自120所大学和20个国家的1000多名学生参加了比赛。这只是一场设计比赛,没有展示作品或举行实测比赛。2017年,第二场比赛迁到霍桑,在那里SpaceX新建了供参加团队试用原型车厢的轨道。去年1月和8月,SpaceX举办了两场比赛。通过这几场比赛,参赛车厢的性能和速度都在逐步提升。

上周日举办的是第三场车厢实测赛。比赛官网上写道,“比赛将聚焦的一个标准是最高速度。此外,所有车厢都必须实现自力推进。”

只有三支队伍有资格参加决赛:德国的WARR Hyperloop团队、荷兰的代尔夫特理工大学和瑞士的EPFLoop团队。其他团队只能场外观赛,不过他们并不感到沮丧。因为这是一次难得的机会,他们能够与SpaceX和Boring公司的工程师密切合作、在全尺寸Hyperloop轨道中测试车厢、与其他团队互动协作,这一切都让花在机票、吃饭和酒店上的钱物超所值。

为了参加这场比赛,除了打造可行的Hyperloop车厢,这些团队的背后还有许多不为人知的艰辛。一年多来,他们一直努力筹集资金并寻找帮助他们参加比赛的赞助商。开销并不低:除了零部件和人力成本,他们还需自己承担交通、食物和住宿费用。一些规模更大的团队筹集了数十万美元,建造了功能齐全的测试轨道,甚至聘请外部公关公司帮助他们提升媒体关注度。

由于前一天晚上电路板烧坏,代尔夫特团队设法找到一块旧电路板,赶在比赛前连夜修理好车厢。他们的车厢行驶了125米后因故障停在了轨道中间,最高行驶速度仅达到141公里/时。他们的原定目标是450公里/小时。

EPFLoop团队也遇到了问题。在真空密封管中进行系统检查后,车厢的通信系统停止了工作,他们的比赛因此而延后了两个多小时。最后,团队成员发现电池系统出故障,主办方提供了10分钟的电池更换时间。据SpaceX的独立验证记录,他们的车厢仅实现了85公里/时的最高速度。

唯一没有让人失望的是WARR Hyperloop团队,他们的车厢飞奔至466公里/时的最高速度,成就了一项全新的全球纪录。WARR Hyperloop的业务负责人保罗·迪勒克特(Paul Direktor)表示,“每个团队对这个项目都非常投入。埃隆·马斯克和SpaceX组织的活动很有意义,他们鼓励着我们参与到Hyperloop项目中。与致力于这些伟大目标的人们在这里一起工作让人感觉精力充沛和敬畏。能为这个项目做出贡献真是太棒了。”(惜辰)

