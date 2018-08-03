易读|Realme品牌从OPPO分出独立运营 能成下个"一加"吗

易读|Realme品牌从OPPO分出独立运营 能成下个“一加“吗,oppo 运营 手机 realme 李炳忠

图：右一为李炳忠

科技传媒网讯 网易科技新闻 7月30日消息，前OPPO副总裁，负责海外业务的李炳忠今天社交平台发文，正式对外宣布手机公司Realme。李炳忠称Realme要为年轻人提供潮流设计风格和强劲性能的产品。

据了解，李炳忠原来是OPPO副总裁，负责海外业务。在今年5月28日OPPO发布的两项人事任命中，其中一项即为原来负责OPPO中国大陆营销事务的副总裁吴强将调任负责OPPO海外市场整体业务。即接任了李炳忠的工作。不过在当时的人事任命中，没有透露李炳忠的去向。

之后就传出了Realme的消息。来自相关人士透露，Realme类似从OPPO走出去的一加，也会是独立运营。

今天，李炳忠在微博正式介绍Realme。李炳忠表示，早在去年年底就有创建Realme的想法，经过半年多时间的思考，Realme是谁逐渐变得清晰。

其表示Realme要为年轻人提供潮流设计风格和强劲性能的产品。

资料显示，Realme（深圳市锐尔觅移动通信有限公司），2018年6月1日成立，注册资本5000万人民币，法定代表人为李炳忠。股东信息显示，广东欧加通信科技有限公司100%持股。

在李炳忠微博官宣之后，OPPO CEO陈明永也转发微博点评：带着热忱出发，海阔天高，祝福Sky，to be Realme！

据了解，早在今年5月底，Realme在印度上市了第一款手机，上市两个月销售40万台；Counterpoint最新发布的第二季度数据显示，Realme上市仅一个月，抓住了当地整体市场1%的份额。

李炳忠，从2013年开始负责OPPO海外市场，当时只有3个国家的市场，五年时间，把OPPO的业务发展到30多个国家和地区，并且取得了很不错的成绩。（崔玉贤）

以下为李炳忠发文全文：

再次出发，Realme

很长一段时间没有跟大家见面了，这段时间，我仍然沉浸在手机领域，在筹备一家新公司。很多朋友可能已经听说过一些关于这家公司的消息，今天我也要正式向大家介绍，它就是――Realme。

从去年底产生创建Realme的想法，到现在，经过半年多时间的思考，Realme是谁也逐渐变得清晰。

Realme是谁？我希望它是一个既能为全球年轻人提供潮流设计风格也能提供强劲性能的产品；我希望它是一个不随波逐流、充满率真的品牌；我也由衷希望它能成为一家让员工幸福、对行业发展有益、受人尊敬的企业。

尽管要达成这样的目标，还有很长的路要走，但以上三点，我只要想到就觉得充满斗志。

还记得去年10月在印度新年排灯节期间，我和当地同事们一起穿着传统服饰庆祝节日，大家围坐一起真诚祈福时，我回想起过去这些年在各个国家的经历，当时感触最深的是，语言、国界真的不是沟通的障碍，有些东西是共通的：比如笑容、比如真诚、比如好的产品。

在正式离开OPPO前，最近这些年，我都在负责OPPO全球海外市场的工作。从3个市场，一直做到31个国家和地区市场。能和全球的年轻人产生一些共鸣、得到他们由衷的喜爱，这是我五年前带着十几个人的团队去开拓市场时没有想到的，能让全球更多年轻人用上更好的产品，这令我倍感自豪。

因为工作的缘故，我去过很多国家，也跟很多当地的年轻人交流过，他们总会争先恐后表达对手机的期待，希望设计要够好看、性能要够强劲、还要能很好地代表自己的个性……所以我想，我们能做的还很多。呈现兼具强劲性能与潮流设计的产品，让全球更多年轻人体验到“科技”与“美”带来的愉悦生活，将是Realme接下来会做的事。

我今年四十出头，带着充满活力的团队开始创业，再次出发，我的行囊很重，负担很轻。

感恩我的青春岁月在OPPO度过，OPPO人对产品的极致打磨、对美的不懈追求令我受益良多。OPPO也给了我接触更大世界的机会，这给了我今天做Realme的底气和勇气。十八年来跟随Tony打拼事业，他的眼界、魄力、胸怀值得我永生学习。这些，都是我创业路上的行囊。

背着这些年给我的经历和阅历，今天的我却感觉又回到了二十多岁大学毕业的那一天，和我团队里朝气蓬勃的小伙伴一样，充满了勇气和热情。能和他们一起并肩奋斗，我内心无比轻盈。

Realme凝聚着我们的热爱。

Realme，也期待你的热爱。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-216982-1.html

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